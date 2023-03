Conduite dangereuse: une virée en VTT qui lui coute six mois de prison

Coupable de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant des lésions pour une embardée en VTT qui a éjecté son passager, un homme de Québec a été condamné à six mois de prison jeudi.

En plus de sa responsabilité dans l’accident, Nicolas Lessard avait fui les lieux le soir du 28 août 2020, laissant son passager inconscient derrière.

C’est sous les conseils de sa conjointe que l’homme maintenant âgé de 28 ans avait décidé de se livrer à la police dans les minutes suivant l’accident.

Le juge Christian Boulet a pris en considération l’ensemble de ces facteurs pour rendre sa peine de six mois jeudi. La défense réclamait une peine de 90 jours discontinue en plus de travaux communautaires.

«Une peine discontinue ne serait pas proportionnelle à la gravité de l’infraction», a estimé le juge Boulet, d’autant plus que Lessard en était à une deuxième infraction de conduite avec les facultés affaiblies.

«Le rôle de l’accusé est central», a insisté le magistrat, soulignant que c’est lui seul qui avait pris la décision «de s’intoxiquer et de prendre son véhicule».

Délit de fuite

L’accident est survenu alors que Nicolas Lessard circulait en VTT avec les facultés affaiblies par l’alcool et le cannabis. Il avait rencontré par hasard la victime, qui était une connaissance, ce dernier lui demandant «de faire un tour».

Le passager a témoigné avoir rapidement demandé au conducteur de ralentir et même de s’arrêter, mais ce dernier ne l’aurait pas entendu selon ses prétentions. S’en est suivi une violente embardée à près de 80 km/h alors que Lessard tentait un dérapage contrôlé. La manœuvre s’est plutôt soldée par un impact avec une voiture, la victime étant éjectée et se retrouvant coincée sous l’auto.

Plutôt que de s’arrêter, Nicolas Lessard a fui les lieux.

«Son délit de fuite sans aucune préoccupation pour son passager augmente sa responsabilité pénale», a fait remarquer le juge Boulet.

La victime, qui a perdu conscience après l’accident, a subi un traumatisme crânien «qui l’a confiné quatre mois chez lui» a rappelé le juge. Son année scolaire a été compromise, tout comme l’emploi qu’il occupait à ce moment. «Les conséquences sont nombreuses.»

Deux ans sans conduire

En plus de sa peine d’emprisonnement de six mois, Nicolas Lessard sera sous le coup d’une interdiction de conduire pour deux ans après la fin de sa sentence.

Christian Boulet a souligné dans sa décision la reprise en main de l’accusé, qui n’a plus consommé d’alcool depuis l’accident et qui a exprimé des remords sincères en plus d’enregistrer rapidement un plaidoyer de culpabilité.

La couronne, qui était représentée par Me Christian Gauthier, demandait une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 15 mois.