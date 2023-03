Dicaire peut partir la tête haute

Des fois, un gars te raconte une histoire. Souvent, c’est de la boulechite, mais parfois, l’histoire est vraie.

Le gars qui m’a raconté le 2 février au Casino que Marie-Ève Dicaire annoncerait sa retraite dans un texte et que l’entente était déjà signée avec Podium, une créature de la grosse et riche Radio-Canada, me disait la vérité. Il pensait que ce serait pour la Saint-Valentin, mais ce fut pour la Journée internationale des femmes, hier.

Voici ce que j’avais écrit :

« Selon une information obtenue auprès de Radio-Canada, Marie-Ève Dicaire annoncerait sa retraite dans le cadre d’un projet avec Podium, une entité autonome au service des sports de la grande maison.

Ça se ferait aux environs de la Saint-Valentin qui, selon Benoît Rioux, serait fêtée le 14 février cette année. ».

– Journal, 3 février 2023.

Je suis heureux de constater que comme d’habitude, c’est dans le Journal que vous l’avez su en premier. Et content également de savoir que la retraite de Marie-Ève Dicaire sera soulignée avec les marques de respect qui s’imposent.

Ce ne fut pas un parcours facile. Qui donc avait le goût de voir de la boxe féminine quand on nous a présenté cette jolie jeune femme au sourire ravageur lors d’un point de presse ?

Elles étaient rarissimes à pratiquer ce sport exigeant sur la planète. Et encore plus rares à être capables de vendre 100 tickets.

Marie-Ève a été très habile à vendre son sport et à mettre en évidence les qualités athlétiques et le courage qu’on doit présenter quand on s’installe dans le milieu d’un ring.

CONTRE MARY SPENCER

À ses débuts, le plateau de boxeuses présentables était désert. On a eu droit à des affrontements qui n’étaient guère passionnants. Mais ce n’était quand même pas de sa faute si son sport en était à ses premiers balbutiements.

Huit ans plus tard, les Clarissa Shields et Natasha Jonas, sans parler de Savannah Marshall, font les finales à Londres ou au Madison Square Garden. Juste pour cette marche rapide vers la crédibilité pour la boxe féminine, elles devraient toutes remercier Marie-Ève Dicaire.

Elle n’a pas toujours été la plus excitante des boxeuses. Ses sautillements avant de frapper en agaçaient plusieurs. Mais Marie-Ève Dicaire ne pouvait pas s’inspirer de Jack Dempsey, de Mohammad Ali ou de Mike Tyson. Elle était une des premières. Elle était une pionnière. C’est elle qui devait servir de modèle.

Mon seul regret. J’aurais aimé la voir affronter Mary Spencer. On a su le 16 décembre à Shawinigan qu’une Mary Spencer pas si bien préparée aurait été à sa portée.

Merci pour les progrès de votre sport, Madame Dicaire !