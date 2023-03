Femmes bernées et fraudées: le Casanova de Montréal s’en tire avec des travaux communautaires

Un fraudeur surnommé «le Casanova de Montréal» par des victimes qui l’accusaient de leur avoir soutiré des dizaines de milliers de dollars s’en est finalement tiré avec des travaux communautaires, après avoir plaidé coupable dans trois dossiers.

«Il se rapprochait des victimes pour devenir un conjoint, un confident, un partenaire d’affaires ou encore un coach de vie, afin de les frauder», a résumé Me Sandra Tremblay de la Couronne, jeudi, au palais de justice de Montréal.

Sheldon Ludwick, 63 ans, avait commis ses crimes à partir de 2018. Sa première victime avait été rencontrée dans un café. Se présentant comme un «coach» pour gens souffrant de dépendance, il avait réussi à charmer Ruth Dubrofsky.

Et à coups d’habiles histoires inventées, il a réussi à lui soutirer 7000 $.

«Il a utilisé ma confiance pour créer un univers que je croyais basé sur l’amour, le respect, la confiance et l’honneur, a dit la femme jeudi. Il s’agissait plutôt d’une toile pour me rendre vulnérable à ses mensonges pathétiques.»

Fausse générosité

À un photographe, Ludwick s’est fait passer pour un homme d’affaires qui cherchait un investisseur. Ses belles paroles ont fonctionné, car la victime lui a donné quelques milliers de dollars.

La troisième victime, Isabelle Hardy, avait rencontré Ludwick lors d’une recherche d’emploi.

Le fraudeur l’avait embauchée pour travailler dans une compagnie de vêtements et il l’avait convaincue d’investir pour devenir copropriétaire d’une entreprise venant en aide aux gens atteints de dépendance.

Il lui a aussi menti en prétendant organiser des cueillettes de fonds au profit de la recherche sur le cancer.

«Je me suis détestée d’avoir cru en lui, me reprendre en main a été un défi colossal, a déclaré Mme Hardy à la cour jeudi. Il a su mettre en place un sentiment d’urgence pour obtenir de l’argent, il savait quoi dire pour me mettre de la pression.»

D’autres victimes s’étaient également confiées au Journal, qui avait décliné cette stupéfiante histoire dans une série balado intitulée Le Casanova de Montréal.

Victimes unies

Sauf que Ludwick a sous-estimé ses victimes, qui avaient entamé des recherches sur ses agissements de fraudeur charmeur. Et quand elles ont réalisé qu’elles n’étaient pas seules, elles ont monté un dossier avant d’aller voir la police.

«Que ce soit les femmes avec qui il a couché ou les gens d’affaires floués, nous avions un dénominateur commun. Nous sommes maintenant plus forts», a fait savoir Mme Dubrofsky.

Mme Hardy a de son côté assuré que, malgré la fraude de Ludwick, son but «sera toujours de faire une différence dans la société».

D’autres personnes affirment avoir été fraudées par Ludwick, mais elles n’ont pas voulu aller à la police.

«La honte fait que des gens ne portent pas plainte, a souligné la juge Geneviève Graton. Ils peuvent s’en vouloir de n’avoir rien vu.»

En plaidant coupable de fraude sur trois victimes pour un montant de plus de 17 000 $, Ludwick a ainsi coupé court à un procès qui ne se serait pas tenu avant 2024 en raison des délais judiciaires.

À la suggestion de la Couronne et de son avocate, Me Stéphanie Basso, il a écopé de 200 heures de travaux communautaires et de 3 ans de probation. Il vit maintenant en Ontario.