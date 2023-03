L'Hôtel-casino de Charlevoix: la destination de tous les possibles

À l’Hôtel-Casino de Charlevoix, les petits bonheurs d’un séjour à l’hôtel côtoient les grandes sensations que procurent les activités qu’on peut faire sur ce site enchanteur. De quoi vivre une expérience signée Loto-Québec à la fois paisible et trépidante!

Blotti entre le majestueux fleuve Saint-Laurent, la forêt et la pittoresque ville de La Malbaie, l’Hôtel-Casino de Loto-Québec à Charlevoix, complexe formé du Casino de Charlevoix et du Fairmont Le Manoir Richelieu, réserve un service de classe mondiale aux visiteurs à la recherche d’une escapade paisible, d’une aventure exaltante ou d’un parfait mariage des deux.

Après une nuit (ou plusieurs!) passée dans l’une des 405 chambres confortables de cet hôtel légendaire, les visiteurs pourront profiter d’une panoplie d’activités qui égaieront leur séjour, sans même devoir quitter ce centre de villégiature.

Goûter à l'aventure

Avec ses trois parcours de neuf trous, le très réputé Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu propose de vivre une expérience unique, dont l’éblouissement commence dès le sentier boisé et montagneux que les golfeurs empruntent à bord d’une voiturette électrique pour se rendre jusqu’au départ. Une vue panoramique sur les magnifiques paysages charlevoisiens attend les sportifs.

Les adeptes de sensations fortes préféreront peut-être franchir le circuit d’escalade sécurisé de la via ferrata La Charlevoix. D’une longueur de 600 mètres, le trajet a été construit sur une paroi rocheuse dominant le fleuve. Ainsi, les débutants comme les plus expérimentés pourront dépasser leurs limites dans un décor grandiose.

Et si l’exploration des environs attire les aventuriers, la location de véhicules tout-terrain avec Nord Expé ou de vélos électriques leur réserve une foule de découvertes.

Prendre soin de soi

Le centre de bien-être et de détente du Fairmont Le Manoir Richelieu, Moment Spa, met à la disposition de ses clients désirant profiter de leur escapade pour prendre soin d’eux, des piscines et des bains à remous extérieurs et intérieurs, un hammam, une salle d’exercice ainsi que des terrains de tennis et de pickleball.

Le Moment Spa offre également à ses clients souhaitant s’offrir un moment de relaxation une gamme complète de massages et de soins du visage et du corps haut de gamme, prodigués dans un environnement bercé par la nature et l’air frais.

Faire place au divertissement

Lorsque vient le temps de se divertir, il suffit de faire quelques pas jusqu’au Casino de Charlevoix (18 ans ou plus). Avec ses machines à sous et ses jeux de table ainsi que ses bornes interactives dans l’aire multijeux, l’établissement promet du plaisir à profusion.

Sans oublier les performances musicales et les spectacles d’humour présentés gratuitement au Casino, ainsi que les bars et restaurants sur place, qui rendent ce moment de divertissement encore plus mémorable.

Faire le plein de saveurs

Autant d’activités et de plaisir creusent forcément l’appétit. Le complexe hôtelier de Loto-Québec ouvre les portes de ses quatre salles à manger : que ce soit pour un repas aux saveurs régionales dégusté au restaurant Le Saint-Laurent, un plat réconfortant partagé au St-Hubert signé Casino, un petit-déjeuner et un déjeuner savourés sur la terrasse du Bellerive ou un casse-croûte dévoré au Point Cardinal du Club de golf.

Tous les palais seront comblés, même lorsque l’envie de siroter un verre se fera sentir (en soirée, la fin de semaine) au bar La brise, alors qu’un spectacle musical animera le hall de l’hôtel.

La panse ainsi rassasiée et l’énergie maintenant retrouvée, certains visiteurs souhaiteront peut-être partir à la découverte de la région en grimpant à bord du Train de Charlevoix, en parcourant la Route des saveurs, en visitant l’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix ou en survolant la région en hélicoptère.

Pour planifier un séjour à l’Hôtel-Casino de Charlevoix, il suffit de visiter le site hotelcasinocharlevoix.ca avant le 31 mars. Un rabais de 30 % est appliqué sur le prix actuel des séjours prévus du 1er avril au 30 juin et des forfaits de golf sont également offerts.