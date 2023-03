Le CH s’incline 4 à 3 en tirs de barrage contre les Rangers

Sur papier, les Rangers avaient une bien meilleure équipe. Chris Drury a acquis deux étoiles de la LNH en Vladimir Tarasenko et Patrick Kane dans l’espoir de rapatrier la Coupe Stanley à New York. Chez le Canadien, Kent Hughes avait rappelé Anthony Richard du Rocket de Laval juste pour obtenir le minimum de 18 joueurs.

Malgré le débalancement entre les deux équipes, le Canadien a pratiquement joué le rôle du vilain contre les « Blue Shirts ». Mika Zibanejad a sauvé la mise pour les visiteurs en marquant l’unique but de la séance de tirs de barrage dans un gain de 4 à 3.

« On a une chance de gagner à tous les matchs, mais à un moment donné, il va falloir avoir l’instinct du tueur pour aller chercher les victoires. »

Alex Belzile a résumé de cette façon la défaite des siens. Il avait probablement encore sur le cœur son échappée manquée.

Pour la première fois de sa carrière dans la LNH, Belzile a reçu la commande de s’élancer en tirs de barrage. Troisième patineur choisi par Martin St-Louis, Belzile n’a pu battre Igor Shesterkin.

« J’avais du succès dans la Ligue américaine en fusillade, a dit le numéro 60. J’avais confiance d’y arriver, mais il a fait l’arrêt. »

Shesterkin, le gagnant du Vézina en 2021-2022, a aussi bloqué Rem Pitlick et Nick Suzuki. Parfait à ses cinq premières occasions, Suzuki a manqué son coup pour une première fois cette saison.

Du bon Anderson

Auteur d’un but en infériorité numérique, son premier de la saison, Josh Anderson a connu un bon match pour le CH. Idem pour Kaiden Guhle qui avait raté les deux dernières rencontres en raison d’une blessure à l’épaule droite.

Anderson a bourdonné toute la rencontre. Avec un peu plus de chance, le gros ailier aurait terminé la rencontre avec un tour du chapeau. Mais il y a juste au fer et à la pétanque que c’est bon de passer proche.

« J’ai obtenu plusieurs occasions de marquer, si j’en marque un de plus, le match est peut-être hors d’atteinte pour les Rangers, a rappelé l’Ontarien. C’est décevant. À cinq contre cinq, nous avons vraiment joué un bon match. Les Rangers ont mieux joué en avantage numérique. »

Alexis Lafrenière et Kane ont chacun touché la cible en supériorité numérique.

+ Mike Matheson Mike Matheson a atteint le plateau des 30 minutes pour la première fois de sa carrière Il a terminé le match à 31 min 57 s Il na pas obtenu de point, mais il était partout sur la patinoire Martin St-Louis a utilisé pratiquement juste cinq défenseurs avec Chris Wideman qui a joué 8 minutes - Kaapo Kakko Les Rangers ont plusieurs gros noms, mais ils nont pas joué un très bon match malgré la victoire Deuxième choix au total à lencan de 2019, Kaapo Kakko a endossé son uniforme du joueur fantôme pour cette rencontre On la vu en tirs de barrage, mais il na pas marqué F 4 3 Première période 1-Mon: Kaiden Guhle (4) (Gurianov, Pitlick)0:35

2-NYR: Alexis Lafreniere (14) (Fox, Panarin)AN-3:16

3-Mon: Alex Belzile (4) (Guhle, Wideman)17:02 Punitions: Guhle (Mon) 2:53, banc (Mon) (purgée par Pitlick) 11:12 Deuxième période 4-NYR: Jacob Trouba (6) (Panarin, Kane)0:48

5-Mon: Josh Anderson (19) (Tierney)DN-13:20

6-NYR: Patrick Kane (17) (Trouba, Panarin)AN-14:31

Punitions: Richard (Mon) 12:59, Pitlick (Mon) 16:33, Lafreniere (NYR) 17:53 Troisième période Aucun but Punitions: Punition: Kane (NYR) 15:25 Prolongation Aucun but Punitions: Punition: Fox (NYR) 3:33 Fusillade Rangers NY gagne par 1-0Rangers NY (1): Kakko (raté), Zibanejad (but) Montréal (0): Pitlick (raté), Suzuki (raté), Belzile (raté) Tirs au but Rangers NY 9 - 14 - 7 - 3 - 33Montréal 12 - 6 - 5 - 3 - 26 Gardiens: NYR: Igor Shesterkin (G, 28-11-7) Mon: Samuel Montembeault (PP, 12-13-3) Avantages numériques: NYR: 2 en 4, Mon: 0 en 3 Arbitres: Marc Joannette, Frédérick LÉcuyer Juges de lignes: Michel Cormier, Jonny Murray ASSISTANCE: 21 105 Mika Zibanejad ★ Kaiden Guhle ★★ Artemi Panarin ★★★

Ce qu’on a remarqué...

Un hommage pour Joannette

Marc Joannette a de l’expérience, beaucoup d’expérience comme arbitre dans la LNH. Pour cette visite à Montréal, Joannette a vécu son 1505e match avec un chandail rayé. Le Canadien a salué sa longue carrière en soulignant qu’il avait atteint le plateau des 1500 rencontres. Pour l’occasion, l’arbitre originaire de Verdun avait le bonheur de choisir ses collègues. Les Québécois Frédéric L’Écuyer, Jonny Murray et Michel Cormier ont complété le quatuor.

Guhle : prise deux

À son retour au jeu à San Jose après huit semaines d’absence pour une blessure au genou gauche, Kaiden Guhle avait marqué contre les Sharks. Le jeune défenseur a répété la même scène pour son retour contre les Rangers après une brève absence de deux rencontres. Il a déjoué Igor Shesterkin dès la 35e seconde en première période.

Richard rappelé

Avec la perte de Christian Dvorak, Kent Hughes a lancé un S.O.S. à l’attaquant Anthony Richard. Pour son deuxième séjour cette saison avec le grand club, le rapide ailier a patiné avec Alex Belzile et Michael Pezzetta au sein du quatrième trio.

Kane: un but, une passe

À son troisième match avec les Rangers, Patrick Kane a marqué son premier but et il a récolté sa première passe avec sa nouvelle équipe. Mais l’ancien des Blackhawks a aussi commis une gaffe qui a conduit au but de Josh Anderson en désavantage numérique.