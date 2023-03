Le réflexe corporatiste du Barreau

Il y a quelques semaines, le Barreau réagissait de manière épidermique à une proposition du gouvernement caquiste : permettre aux notaires de devenir juges.

Le contraire eût étonné, compte tenu de ce qu’est le Barreau. Certes, un ordre professionnel visant à « défendre le public ». Mais aussi, trop souvent, une organisation dont le réflexe est de défendre ses membres contre certaines décisions publiques.

En 2016, feu Michel Nadeau, expert en gouvernance, vilipendait le Barreau, lors d’une commission se penchant sur les ordres professionnels. Il avait brandi la dernière livraison du Journal du Barreau dont la manchette était « Le golf sera-t-il déductible de nos impôts ? ». À l’intérieur, un dossier sur la Journée du Barreau, mais rien, déplorait-il, sur « les clients, la population qui utilisent [leurs] services ». Il concluait, caustique : « le Barreau est un gros Club automobile qui vend des services à ses membres pour ramasser des sous pour faire, entre guillemets, la défense du public. »

Vol de places

Militent souvent, au Barreau, des avocats rêvant d’une carrière dans la magistrature. Très légitime. Mais on les imagine inquiets de voir une nouvelle catégorie de juristes aspirer aux postes qu’ils convoitent.

À mon micro de QUB, lundi, le professeur de droit Patrick Taillon s’étonnait des arguments avancés par le Barreau en opposition aux notaires-juges.

Les avocats regardent depuis longtemps de haut les notaires, même si l’un et l’autre peuvent revendiquer le titre de « maîtres ». « Vétérinaires du droit », « juristes de seconde zone », etc. Cela transpire du mémoire du Barreau sur le projet de loi 8 : « Les compétences ou les habiletés acquises en 10 ans ne sont tout simplement pas comparables. »

Pourtant, les deux professions comportent une formation commune. Ce qui comprend le « droit pénal, criminel et le droit de la jeunesse », note Taillon, contrairement à ce que laisse entendre le Barreau. De plus, la formation professionnelle de la Chambre des notaires « est plus longue que celle du Barreau ».

Caractéristiques

Le notaire, officier public propre au droit civil, existe en vertu du bijuridisme caractérisant le Québec (deux systèmes : droit civil latin et common law anglaise).

La pratique notariale, soulignait Taillon, n’est pas, contrairement à celle de l’avocat, axée sur le litige. Son approche concorde donc avec le virage que les législateurs de tous les partis tentent de faire prendre au système — pour réduire les délais — depuis longtemps : la conciliation. Le notaire doit prendre en compte les intérêts de tous les clients. L’avocat, lui, défend celui des siens en multipliant trop souvent les stratégies dilatoires.

Le Barreau martèle que des notaires-juges risqueraient « de miner la confiance du public ». Le notaire est pourtant « l’acteur du système de justice qui jouit du niveau de confiance le plus élevé auprès de la population avec un taux de 90,9 % » (dixit la Chambre des notaires).

Le Barreau n’en est pas à son premier rejet corporatiste d’une réforme importante. Il a milité, notait Taillon, contre le « no fault », contre la Cour des petites créances. En 2018, il contestait la validité de toutes les lois du Québec, les débats à l’Assemblée nationale n’étant pas assez « bilingues » à son goût !