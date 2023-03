Les ouéreux ne sont pas une raison

L’argument le plus imbécile que j’aurai entendu en cinquante ans de métier pour défendre les bagarres dans le hockey aura toujours été le même.

Vous pouvez l’énoncer avec un accent Bleuet, un accent de Gaspé ou même avec l’accent du boulevard Décâââârie, ça reste imbécile quand même : « Quand y a une bagarre dans l’aréna, tout le monde se lève pour la regarder. C’est la preuve que c’est ce que le monde veut pis que le monde aime ».

Ben oui, chose. Encore hier, il y avait un accrochage sur la 95. Y est arrivé quoi ? La même chose que s’il y a un accident sur la 15, la 40 ou la 20. Les ouéreux ont ralenti, se sont presque arrêtés, parce qu’ils voulaient voir si les chars étaient très endommagés. Et encore mieux, s’il y avait des blessés étendus sur le bord de l’autoroute.

Dans ces ouéreux, il y avait des avocats, des éboueurs, des commis, des infirmières, des serveuses. Tous du bon monde. Mais ils voulaient ouère.

Est-ce que ça veut dire qu’ils sont en faveur des accidents sur l’autoroute ?

Ça fait un maudit bout que je trouve les bagarres au hockey caves et inélégantes. Y a-t-y de quoi de plus laid qu’un grand gaillard, le chandail passé par-dessus la tête, se rendant au banc des pénalités avec les bretelles à l’air et en ajustant ses coudes ?

SEXY ?

Vous allez me faire accroire que les filles et les femmes dont c’était la fête hier trouvent ça sexy ? La dernière fois que c’était mignon, c’était dans Slap Shot quand le joueur pacifiste faisait un striptease pour clore le film.

Les joueurs de football qui sont éduqués n’ont pas besoin de se battre. Les arbitres font le travail dans la NFL. Les joueurs de basketball ont appris à s’exprimer autrement qu’à coups de poing. Au baseball, les batailles sont rarissimes et entraînent une expulsion.

Au hockey, y a des Cro-Magnon qui soutiennent encore qu’une bagarre sert à changer l’allure d’un match. Ben oui, chose. Pourquoi alors que Tampa Bay ou Colorado finissent par gagner ? Parce qu’Artur Beterbiev ne joue pas pour les Blackhawks ?

Pensez-vous sincèrement que Robert Ranger paye 422 $ le ticket pour aller voir un pas de talent se battre contre un pas de talent ? Ou que Sylvain Chamberland suit religieusement un match de ses Glorieux pour être certain de ne pas rater les débuts d’une bagarre niaiseuse ?

ÇA VA ARRIVER DANS LA LNH

C’est important, ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Fut un temps où Guy Lafleur filait la couette blonde au vent. Que la crinière de Larry Robinson flottait au vent.

Dans les rangs juniors, on a imposé le casque. Quand les jeunes joueurs ont atteint la Ligue nationale, ils ont gardé leur casque. Puis la visière a suivi. Et le masque est devenu obligatoire.

Les juniors qui vont devoir se comporter en jeunes hommes civilisés vont rester civilisés dans la Ligue nationale dans quelques années.

Dans dix ans, max, les bagarres vont enfin avoir cessé d’exister dans le « plus meilleur » circuit de hockey au monde, comme dirait Jean Chrétien.

Et ce sera tant mieux.

Et si je veux voir une vraie bataille, je vais voir Arslanbek Makhmudov ou Jean Pascal. Le jour où on va leur demander de se battre comme des hommes des cavernes avec des patins dans les pieds et des épaulettes, je vais décrocher. Simple comme bonjour.