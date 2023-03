L’homme qui tente de déjouer le baseball majeur et empêchera tous les petits marchés de gagner

Il y a un éléphant dans la pièce dans le baseball majeur et il est en train d’annihiler toutes les chances de championnat pour les petits marchés.

Le débat fait rage dans les bureaux administratifs des équipes : des clubs sont en train d’essayer d’acheter la série mondiale.

Ces clubs, ce sont les Mets et les Padres.

Les Mets auront une masse salariale de 336 M$ cette année. C’est fou. C’est 296 M$ de plus que les A’s d’Oakland. C’est la plus grosse masse salariale de l’histoire du sport nord-américain, et facile en plus.

Le controversé propriétaire multimilliardaire Steve Cohen est souvent décrit comme l’homme qui essaie de déjouer le baseball majeur.

Il adore le poker, collectionne des Picasso et a été mêlé à des cas majeurs de fraude.

Du côté des Padres, un autre multimilliardaire, Peter Seidler essaie la même recette que Cohen. À son arrivée il y a 10 ans, l’équipe avait une masse salariale de 71 M$. Ce sera 236 M$ cette année. Tout ça dans le marché de San Diego qui n’a jamais roulé sur l’or.

Vers un plafond salarial ?

Les petits marchés angoissent. Les agissements des deux propriétaires pourraient-ils forcer finalement les ligues majeures à fixer un plafond salarial ? Le puissant syndicat des joueurs n’est pas intéressé.

Mais si la parité continue de s’effriter et que les mêmes clubs gagnent alors que d’autres ne sont jamais proches, les revenus baisseront et la question se posera de plus en plus.

En attendant, Cohen et Seidler s’en fichent pas mal du chialage.

Concernant les critiques des autres propriétaires ou directeurs généraux des autres équipes, il croit que ceux-ci devraient plutôt se regarder dans le miroir.

« Je ne suis pas responsable de la façon que les autres équipes bâtissent leur club (...) Il y a de la disparité dans le baseball. Mais je suis les règles », a-t-il raconté à ESPN en février.

Et lorsqu’ils sont questionnés à ce sujet, les joueurs des Mets ne voient pas leur propriétaire comme un tricheur. Au contraire. Il démontre à quel point il veut gagner, à leur sens.

Pourquoi ce débat d’achat de championnat est plus enflammé cette année, alors que les Yankees ont dépensé plus que n’importe qui durant tant d’années ?

Car il n’y a aucune commune mesure avec ce que les Mets font cette année. Les Yankees dépensaient beaucoup, mais jamais autant et la différence avec la deuxième équipe la plus dépensière n’était jamais aussi importante. Les Mets dépenseront 69 M$ de plus que la deuxième équipe en 2023. Cette différence est la masse salariale de cinq équipes.

Ils ne gagnent déjà plus

Si la tendance se maintient, les petits marchés n’ont plus aucune chance. En fait, ont-ils encore des chances ?

Depuis 10 ans, combien d’équipes dans le dernier tiers de la ligue pour la masse salariale ont remporté la série mondiale ? Aucune.

Les Rays ont passé proche en 2020. Mais ce n’était pas assez contre les Dodgers.

Il y a eu les Royals en 2015, mais leur masse n’était pas dans les pires. L’équipe était en milieu de peloton.

Sept des dix derniers champions étaient dans le top 10 des équipes les plus dépensières.

L’an dernier, les 5 clubs avec la plus grosse masse salariale ont atteint les séries. Une des dix équipes les moins dépensières a réussi à le faire.

Les carottes sont cuites pour les petits marchés. La stratégie moneyball de Billy Beane devient un vieux souvenir qu’on pourra seulement contempler dans le film. L’argent prend trop le dessus pour espérer renverser la tendance avec des statistiques avancées.