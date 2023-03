Marie-Ève Dicaire: une retraite bien méritée

La carrière de boxeuse prend fin pour cette merveilleuse personne, Marie-Ève Dicaire, qui a apporté un vent de fraîcheur à la boxe québécoise. Elle était une athlète polyvalente qui a joué au hockey jusqu’au niveau midget avec les gars, au baseball, au volleyball, et elle détient une ceinture noire 5e Dan en karaté. En deux occasions, elle a remporté la ceinture des super-mi-moyennes de l’IBF. Sans aucun doute une retraite bien méritée !

Photos fournies par Pascale Vallée, Maxime Blouin, LHJMQ

Le 8 mars 2016, Marie-Ève Dicaire, qu’on aperçoit avec Yvon Michel, a signé son premier contrat avec le Groupe Yvon Michel.

Marie-Ève Dicaire a pavé le chemin pour Kim Clavel, détentrice du championnat d’Amérique du Nord NABF et du titre mondial de la WBC, et pour Caroline Veyre, médaillée d’or dans la catégorie poids léger féminin aux Jeux panaméricains de 2015 et membre de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques d’été de 2020.

La réputée entraîneuse de boxe Danielle Bouchard, la première boxeuse canadienne à livrer un combat de championnat du monde en juillet 2008, est en compagnie de Kim Clavel.

La dynamique relationniste Claire Couturier est entourée de Julien Gauthier, Jean-François Wilson et Jean-François Ménard, des membres de l’équipe de Marie-Ève Dicaire.

Marie-Ève Dicaire, qui en septembre 2020 était classée deuxième meilleure des poids moyens légers au monde, a pu compter sur plusieurs personnes pendant sa carrière, dont Bernard Barré, Samuel Decarie et son entraîneur-chef, Stéphane Harnois.

Cole Caufield rencontre les juniors

Les espoirs de la LHJMQ Matteo Mann, Jordan Tourigny, Ethan Gauthier et Mathieu Cataford ont été présentés à la foule lors du match du Canadien contre la Caroline.

Cole Caufield a de nouveau montré sa grande classe quand il a pris le temps d’encourager les frères Ethan et Kaylen Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, qui entouraient leur paternel, Denis Gauthier, un vétéran de 11 saisons dans la LNH.