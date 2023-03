Comme ce fut le cas face aux Hurricanes, le Canadien a tenu tête à une formation bien nantie. Mais, encore une fois, la crème a fini par remonter.

• À lire aussi: Le CH s’incline 4 à 3 en tirs de barrage contre les Rangers

• À lire aussi: [PHOTOS] Michael Matheson s'achète une maison à 4,1 M$ à Westmount

• À lire aussi: CH: saison terminée pour Brendan Gallagher?

« On savait qu’on avait une semaine difficile en avant de nous. Mais on est ici pour compétitionner et gagner des matchs de hockey. Au moins, on est dans tous les matchs et on joue du très bon hockey. »

–Josh Anderson

Kaiden Guhle était de retour après avoir raté deux rencontres. Le défenseur de 21 ans a joué comme s’il n’avait raté aucun match. Il a récolté un but et une passe.

« Chaque fois qu’il est revenu d’une blessure, il a marqué. C’est une recrue dans la LNH, mais ça ne paraît pas du tout. Il joue de grosses minutes pour nous. Ce soir, il a appuyé l’attaque. Même en prolongation. (Igor)Shesterkin a vraiment fait un bel arrêt contre lui. »

–Samuel Montembeault

Alex Belzile a inscrit un but dans un troisième match de suite. Il est dans une si bonne séquence offensive que Martin St-Louis a choisi de l’envoyer lors des tirs de barrage. Malheureusement, il n’a pu toucher la cible.

« C’est plaisant de contribuer offensivement et d’aider l’équipe. Ça va bien, ces temps-ci. Je lance la rondelle, je garde les jeux simples. Je joue la même game, je n’ai pas changé grand-chose. La seule différence, c’est que la rondelle entre dans le filet. »

– Alex Belzile

En raison de l’absence de Christian Dvorak, Anthony Richard a été rappelé d’urgence en matinée. Il s’agissait d’un huitième match avec le Canadien, un premier depuis le 7 janvier.

« C’était le même feeling qu’à mon premier match. J’avais l’impression d’avoir des ailes. C’est ce que ça fait de jouer ici. Alex (Belzile) et Rafaël (Harvey-Pinard) sont deux bons exemples qui démontrent que, peu importe le niveau dans lequel tu joues, tu dois jouer de la même façon et rester dans ton identité. »

–Anthony Richard

▶ Après la rencontre, le Canadien a effectué une mise à jour médicale. Arber Xhekaj a été opéré à l’épaule droite, le 1er mars. Le Tricolore a indiqué que le défenseur devrait être rétabli pour le camp d’entraînement.

▶ Toujours blessé au bas du corps, Brendan Gallagher ratera encore de trois à quatre semaines d’activité. Quant à Kirby Dach (bas du corps), il sera absent pour une durée indéterminée.