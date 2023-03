Prix des aliments: les libéraux veulent une commission parlementaire à Québec

Le député libéral André Fortin veut que les patrons des grandes chaînes d’épicerie viennent rendre des comptes devant les parlementaires à Québec, comme ils l’ont fait à Ottawa.

Le député de Pontiac a déposé une demande de mandat d’initiative en ce sens jeudi.

«La forte inflation que nous connaissons depuis le début de l’année 2022 frappe durement les familles du Québec et nourrit une précarisation de leur situation financière», a écrit M. Fortin dans la lettre qu’il a fait parvenir à la commission de l’agriculture, des pêcheries et des ressources naturelles.

«Au cœur de cette hausse importante du coût de la vie se trouve la hausse fulgurante des coûts des aliments. En effet, selon Statistiques Canada, le prix des aliments a augmenté de 10,4 % entre janvier 2022 et janvier 2023», a-t-il poursuivi.

Une commission parlementaire permettrait selon lui de documenter la situation de la hausse du coût des aliments, tout au long de la chaîne de production et d’approvisionnement, et de déterminer des mesures qui pourraient être mises en place par le gouvernement pour atténuer cette augmentation.

En plus des patrons des grandes chaînes d’épicerie, le député libéral propose d’inviter l’Union des producteurs agricoles (UPA), les producteurs bovins, les éleveurs de volailles et de porcs, la fédération des producteurs de grains du Québec, et Olymel, entre autres.

Mercredi, les patrons des trois principales chaînes d’épicerie au Canada ont répété que les profits des épiceries ne sont pas la cause de l’inflation alimentaire, en commission parlementaire à Ottawa.

Les trois chaînes ont toutes affiché des profits plus élevés dans la première moitié de 2022 que lors des cinq années précédentes pour la même période. Du nombre, Loblaw se distingue, avec des profits de 180 millions $ en plus pour cette période, soit 1 million $ supplémentaire par jour.