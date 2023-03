Syracuse: la retraite pour l’entraîneur des 47 dernières saisons

Après 47 ans à la tête du programme de basketball de l’Université de Syracuse, Jim Boeheim tire sa révérence. L’entraîneur de l’Orange depuis ce qui semble être une éternité est l’un des plus prolifiques de l’histoire de la NCAA.

Syracuse a tourné la page très rapidement sur le chapitre Jim Boeheim, annonçant mercredi dans un communiqué que l’entraîneur associé Adrian Autry prendrait la relève la saison prochaine. L’établissement de l’État de New York a été écarté la veille du tournoi de la Atlantic Coast Conference.

«Je n’ai aucun doute que sans Jim Boeheim, l’équipe de basketball de Syracuse ne serait pas le puissant programme qu’il est aujourd’hui. Jim a investi et dédié la majorité de sa vie au développement de ce programme, enseignant à des générations d’athlètes-étudiants et représentant son alma mater avec fierté et distinction», a mentionné le chancelier Kent Syverud.

L’homme de 78 ans a maintenu un dossier de 1015-441 pendant ses 47 ans à Syracuse. Une centaine de victoires lui ont été retirées en raison de scandales liés à la rémunération illégale d’athlètes-étudiants. Il est le deuxième entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la Division 1, derrière Mike Krzyzewski. Le membre du Temple de la renommée a remporté un championnat, en 2003.

Boeheim s’est impliqué pendant une soixantaine d’années à Syracuse, effectuant ses débuts comme joueur en 1962. Il est devenu assistant entraîneur en 1969, puis responsable du programme en 1976.