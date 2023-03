Tournage en mai et juin: une suite pour le thriller «Aller simple»

Le thriller «Aller simple» aura finalement droit à une deuxième saison.

Le tournage se mettra en branle en mai, pour environ huit semaines, selon ce qu'a appris l'Agence QMI jeudi. Bell Média n’a pas voulu confirmer l’information officiellement et il n’a pas été possible d’obtenir les commentaires des productrices Sylvie Gaudreault et Josée Vallée, de Sphère Média Plus, qui produisent cette dramatique aux airs d’Agatha Christie. La musique de Michel Corriveau est envoutante.

Six personnes – un ex-policier, un marchand d’art religieux, un prof retraité, une directrice du marketing, un criminaliste vedette et une femme d’affaires – qui ne se connaissent pas sont conviées sous différents prétextes à un séjour dans la propriété d’un milliardaire. L’hélicoptère dans lequel ils prennent place doit atterrir d’urgence dans un secteur isolé, les occupants trouvant refuge dans une immense maison en pleine forêt et sur le bord d’un lac, et c’est alors que les accidents mystérieux et les disparitions s’enchaînent, créant un sentiment de panique chez ceux qui sont toujours là.

La série écrite par Bernard Dansereau, Annie Piérard et Étienne Piérard-Dansereau a valu à Luc Picard le Gémeaux du meilleur premier rôle masculin: série dramatique, en septembre dernier.

En plus de Luc Picard, les six premiers épisodes réalisés par Yan Lanouette Turgeon et diffusés à l'hiver 2022 sur Noovo réunissent à l’écran Marc Beaupré, Éric Bruneau, Caroline Dhavernas, Nathalie Doummar, Germain Houde, Anick Lemay, Rémi-Pierre Paquin, Anie Pascale, Samian et Jean-Nicolas Verreault. Les retardataires peuvent rattraper la première saison sur Crave.