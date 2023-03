Un défi de dictées unique pour valoriser la langue française en entreprise

Étiez-vous habile dans les dictées lors de votre passage à l’école primaire ou au secondaire?

Si vous gardez de bons souvenirs de ces tests de français écrit, vous vous souvenez peut-être de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Depuis 1991, au Québec, elle organise dans les classes de la maternelle au 1er cycle du secondaire une compétition de dictées amicale et stimulante.

Cette année, la Fondation organise un tout nouveau défi pour les entreprises et les personnes engagées dans la valorisation et la qualité de la langue française : La Dictée P.G.L. de la Francophonie, un concours de dictées unique en son genre!

Une mobilisation pour la valorisation de la langue française en entreprise

Vous avez à cœur la langue française et vous jouez un rôle d'influence auprès de vos collègues? Le Défi de La Dictée P.G.L. de la Francophonie s’adresse à vous. Pour participer, il suffit de former une équipe de 5 à 25 personnes au sein de votre entreprise ou de votre organisation, puis de vous inscrire sur la page de l’évènement.

Le Défi se déroulera en deux étapes. D’abord, le mercredi 15 mars à midi, une dictée virtuelle se tiendra chez votre employeur afin de sélectionner un ou une finaliste parmi votre équipe.

Ensuite, le mercredi 22 mars à 17 h, la Grande finale de La Dictée P.G.L. de la Francophonie aura lieu en présentiel à HEC Montréal. Cet évènement convivial réunira les finalistes de chaque entreprise dans le cadre d’un cocktail dinatoire en présence de Pierre-Olivier Zappa, porte-parole de l’évènement et chef d’antenne du TVA 22 h.

Besoin de pratique avant le défi? Testez vos connaissances orthographiques et grammaticales en accomplissant des dictées créées par HEC Montréal, disponibles gratuitement en ligne.

Un soutien à la cause de l’éducation

Ce concours est plus qu’un évènement pour valoriser la langue française: il vous appelle à soutenir la cause de l'éducation en milieux scolaires défavorisés. En effet, les frais d’inscription à La Dictée seront divisés en parts égales: 50% serviront à la réalisation de projets dans des écoles au Québec et 50% seront remis aux activités de La Dictée P.G.L.

Vous avez envie de délier les cordons de votre bourse? Sachez qu’il est aussi possible de faire un don individuel à la Fondation.

Même si vous ne participez pas à la compétition, vous pouvez vous aussi contribuer à la valorisation de la langue française dans votre quotidien. Peu importe votre milieu de vie, dans votre cuisine au cours de poterie en passant par le service de garde de vos enfants, vous pouvez faire une différence et vous mobiliser pour la cause.

Les deux dictées seront diffusées en direct sur la chaîne MAtv à travers tout le Québec, sur MAtv.ca, en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, ainsi que sur mobile via l’application illico. De plus, l’évènement sera offert en format balado sur QUB radio.

Soutenez l’éducation et contribuez à la valorisation de la langue française! Formez votre équipe et inscrivez-vous dès maintenant à La Dictée P.G.L. de la Francophonie.