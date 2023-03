Un grand écart d’âge dans un couple n’est pas anodin

Mon mari et moi sommes les parents d’une fille qui vient d’avoir 30 ans. Elle a toujours été plus mature que son âge. Il y a un peu plus d’un an, elle a fait la rencontre d’un homme divorcé, père de deux enfants adultes, dont elle partage la vie depuis.

Son père est catastrophé de la voir fréquenter un homme de presque son âge à lui. Pour ma part, je me disais que c’était un accident de parcours et que ça allait lui passer. Mais ça ne lui passe pas. J’ai bien tenté de la décourager en lui notant qu’il serait un vieillard alors qu’elle serait encore dans la fleur de l’âge. Elle ne veut rien entendre.

Ils ont prévu se marier en grand dans le sud au printemps. Je trouve ça d’un tel mauvais goût que je l’ai dit à ma fille et elle m’en veut depuis. À part le fait qu’il ait un portefeuille bien garni et qu’il soit encore physiquement plus que présentable, je ne comprends pas comment une jeune femme aussi brillante puisse se laisser prendre au piège de l’amour par un homme de l’âge de son père.

Une chance que notre fils nous a déjà donné deux petits-enfants, car il semble évident que ce n’est pas notre fille qui va s’y mettre puisque le monsieur ne veut rien entendre de démarrer une deuxième famille. Ma fille prétend qu’elle se donne du temps pour le convaincre, mais que si elle n’y parvient pas, eh bien elle mettra une croix sur la famille.

Comment la réveiller avant qu’il ne soit trop tard ? Ce n’est pas quand elle aura gaspillé sa belle jeunesse qu’il sera temps d’y penser. De son côté, mon mari a décidé de lâcher prise et de la laisser faire à sa guise pour ne pas la braquer. Mais moi je refuse d’abdiquer, aussi gentil et généreux que soit ce monsieur avec notre fille.

Anonyme

Comme vous dites de votre fille qu’elle est brillante, vous devez donc aussi admettre qu’elle ne devrait pas avoir cessé de l’être depuis qu’elle est amoureuse du monsieur en question. Puisque c’est une enfant majeure qui doit savoir ce qu’elle fait, qu’est-ce qui justifie que vous vous mettiez en travers de sa route de la sorte ? Il ne s’agit pas de votre vie à vous, mais de la sienne. Elle a le droit de la mener comme elle le veut.

Vous devriez suivre l’exemple de votre mari et lâcher prise. Peut-être votre fille a-t-elle enfin trouvé le type d’homme qui lui plaît, elle qui n’a jamais été attirée par les hommes de son âge ? Peut-être aussi n’a-t-elle pas totalement envie d’avoir des enfants ? Auquel cas le choix d’un partenaire n’en voulant pas lui non plus fait son affaire.

Logiquement, est-ce que le bonheur de leurs enfants ne doit pas toujours être l’objectif à poursuivre pour tous les parents qui se respectent ? Comment pouvez-vous faire fi de celui de votre fille tel qu’elle l’exprime ?