Une ex-douanière corrompue veut sortir de prison

Après avoir nié en bloc son implication dans l’importation de 182 kilos de cocaïne, une ex-douanière corrompue condamnée à 11 ans de prison a avoué pour la première fois avoir fait preuve d’aveuglement volontaire.

Stéfanie McClelland, 45 ans, s’est adressée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada jeudi, afin d’obtenir sa semi-liberté. Fait particulier, c’est à la maison qu’elle espère pouvoir aller vivre, plutôt qu’en maison de transition, ce qui est la mesure habituelle.

Au terme d’un procès devant jury en 2017, la mère de quatre enfants a été reconnue coupable d'avoir participé à l'importation de 182 kilos de cocaïne.

La détenue a été arrêtée le 2 décembre 2014, au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, là où elle travaillait depuis 13 années. Cette journée-là, un couple en BMW X3 s’est présenté à la guérite réservée aux voyageurs réguliers détenant une accréditation Nexus. Mais les passagers, Gregory Singh et sa copine d’alors, Ariane Desgroseillers-Lafrance, n’étaient pas membres de ce programme.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal

Drogue pas dissimulée

La plaque d’immatriculation de leur véhicule était frappée d’une alerte interne de fouille obligatoire, inscrite dans le système de données des douaniers à la demande de la GRC. Dans un tel cas, un bandeau rouge apparaît à l’écran du douanier pour l’en aviser.

Pourtant, 36 petites secondes plus tard, la douanière laissait le couple poursuivre sa route, leur évitant la fouille.

Les deux voyageurs, qui revenaient des États-Unis, ont été arrêtés par la GRC 11 km plus loin. Les sacs contenant les briques de drogue n’étaient même pas dissimulés, mais plutôt empilés dans le coffre arrière de la voiture.

Stéfanie McClelland s’était fait passer les menottes les instants après la saisie de la drogue. Elle avait plaidé la distraction lors de son interrogatoire.

« J’ai toujours nié avoir vu le bandeau rouge sur mon écran... mais je l’ai vu. J’ai vu mon écran », a finalement admis Stéfanie McClelland à l’attention des commissaires.

Si elle avait accepté de laisser passer la voiture, c’était pour faire plaisir à son ex-amant, Soninder Dhingra. Malgré des doutes, elle disait ignorer qu’il était un acteur connu du monde des stupéfiants.

« Vous n’avez jamais vu ça venir? », lui a demandé une des commissaires.

La femme, qui venait de se sortir d’une relation toxique, était éblouie par des cadeaux et l’attention que l’homme lui portait. Elle disait être frustrée envers son employeur et déterminée à faire plaisir à son ami.

« Il avait une importance pour moi, je ne posais pas les questions, a-t-elle répondu. Je ne voulais pas le savoir. »

Communications surveillées

L’ex-douanière persiste : elle était convaincue qu’elle faciliterait le passage de lingots d’or, et non de la cocaïne.

Lorsqu’elle s’est doutée, à la dernière minute, que la voiture qu’elle venait de faire entrer au Canada transportait certainement plutôt de la drogue, elle n’a rien dit, par peur de représailles.

« J’ai pensé à mes enfants, il savait où j’habitais », a-t-elle dit.

Elle l’ignorait alors, mais l’enquête d’envergure qui a mené à l’arrestation des passeurs la visait elle. La douanière était en effet dans le collimateur de la GRC depuis plus d’un an.

Les policiers savaient qu’une importante quantité de drogue allait passer au moment où la douanière serait en poste à sa guérite.

Courtoisie

Les limiers n’avaient pas ménagé les efforts d’enquête : McClelland avait été la cible de filature, d’analyse de ses recherches dans les banques de données au travail et de la surveillance sur ses téléphones, tant personnel que les jetables qu’on lui avait remis.

Des communications entre elle et Dhingra, ainsi que le conducteur du véhicule qu’elle venait de laisser passer, avaient ainsi été interceptées.

Innocence clamée

Même après sa condamnation, Stéfanie McClelland avait continué à clamer son innocence, disant ignorer que quelque chose d’illégal passerait aux douanes. Elle avait d'ailleurs contesté tant les verdicts de culpabilité que la sentence. Elle avait pu rester en liberté dans l'attente d'une décision. La Cour d'appel a finalement rejeté ses demandes en février 2020, obligeant l'ex-douanière à se livrer aux autorités carcérales.

C’est une fois en détention qu’elle a finalement avoué qu’elle avait pris part à des activités illégales.

« J’ai décidé d’aller me confesser à mon [agente de libération conditionnelle]. Après, j’ai dû faire des appels à ma famille pour leur dire », a-t-elle dit, émotive.

Le plus difficile était d’en parler à ses parents. « C’est la honte. Je viens d’une famille de douaniers et je fais ça », a-t-elle ajouté.

Consciente que c’est son « désir de plaire » et sa faible estime d’elle-même qui l’ont fait passer à l’acte, elle dit avoir travaillé sur elle-même.

Elle espère ainsi pouvoir bénéficier d’une semi-liberté afin de s’occuper de ses enfants, ainsi que de sa mère malade. C’est pourquoi elle préfère retourner chez elle, plutôt que dans une maison de transition située loin de son domicile.

Les commissaires Jessie Landry-Marquis et Karine Dutil ont pris la décision en délibéré et rendront leur décision plus tard.

Par ailleurs, Soninder Dhingra avait été condamné à 15 ans de détention à l’issue d’un premier procès. Il avait porté sa cause en appel et devait subir un deuxième procès. Il a finalement depuis plaidé coupable et a écopé d’une peine de 10 ans.

Les deux voyageurs, Gregory Singh et Ariane Desgroseillers-Lafrance, ont pour leur part été condamnés à neuf et quatre ans d’incarcération.