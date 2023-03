Quand on m’a demandé d’être le porte-parole de la dictée P.G.L de la Francophonie, j’ai immédiatement accepté. Pour moi, le français, c’est bien plus qu’une langue de travail, c’est un mode de vie, et c’est comme cela depuis des générations dans ma famille.

Vous vous en doutez, le nom Zappa est d’origine italienne. D’ailleurs, si on veut respecter ses racines à la lettre, il faudrait le prononcer Dzappa, avec un premier A un peu plus allongé. Mais au fil du temps, sa prononciation a été francisée. Et cela a une importance cruciale.

Lorsque mes arrière-grands-parents ont quitté le Vieux Continent pour venir s’installer au Québec, dans le quartier Rosemont, ils ont embrassé la culture francophone d’ici. Ils n’ont pas hésité une seconde à franciser leur nom, laissant derrière un pan de l’histoire de leurs ancêtres pour construire un futur à leurs propres enfants. Aujourd’hui, la question ne se pose même pas à la maison.

Le français, c’est incontestablement ce qui distingue le Québec du reste de l’Amérique du Nord. C’est un facteur important qui attire des immigrants de partout dans le monde. Vivre en français, au Québec, c’est rendre hommage aux bâtisseurs de notre Histoire. C’est ce que j’ai en tête chaque soir lorsque je vous présente les informations du jour.

Triste déclin

Par contre, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, le français est en déclin au Québec. C’est particulièrement vrai dans la grande région de Montréal. On n’a qu’à penser au débat entourant le fameux « Bonjour, Hi ». Dans plusieurs commerces qui ont pignon sur rue, il est difficile de se faire répondre en français. Tranquillement mais sûrement, l’histoire du Québec disparait un mot à la fois.

C’est un dur constat qui est malheureusement facile à faire. Nos jeunes sont de plus en plus exposés à du contenu anglophone, et l’accès aux réseaux sociaux ne rend pas la tâche facile aux professeurs de français. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais les anglicismes sont de moins en moins conjugués.

Par exemple, combien de fois j’ai entendu que telle ou telle personne a été cancel. Il n’y a pas si longtemps, on aurait dit qu’elle a été cancellée. Évidemment, cela reste un anglicisme, mais il démontre parfaitement bien que c’est l’essence même du français qui s’écoule goutte à goutte dans le drain de l’anglicisation.

Garder la flamme

Dans ce contexte tellement fragile, des événements comme la dictée P.G.L de la Francophonie prennent tout leur sens. En faisant la promotion du français en entreprise et en forçant la poursuite de l’excellence, elle contribue à garder en vie cette flamme qui attire tant les gens de partout, cette flamme qui fait l’envie des minorités linguistiques de la planète.

Le français au Québec, c’est en quelque sorte un rempart à l’américanisation de la culture, une fenêtre sur le passé qu’on doit absolument garder grande ouverte pour l’avenir. Sans le français, le Québec ne serait réduit qu’à quelques bâtiments rappelant vaguement une histoire perdue. Est-ce que nous voulons vraiment oublier notre passé? Oublier ceux qui ont construit notre présent?

Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux faire partie de ceux qui construisent le futur de nos enfants, comme mes arrière-grands-parents l’ont fait pour moi.

Inscrivez votre entreprise à La dictée P.G.L de la Francophonie les 15 et 22 mars prochain ! Pour tous les détails, consultez l’adresse fondationpgl.ca

Pierre-Olivier Zappa

Chef d’antenne du TVA 22H, et à la barre de l’émission À vos affaires sur LCN et QUB

Porte-parole de la Dictée P.G.L. de la Francophonie