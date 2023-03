Oscars: Adrien Morot, le Québécois en nomination pour la transformation de Brendan Fraser

Brendan Fraser a eu droit à un concert d’éloges pour son interprétation d’un homme souffrant d’obésité morbide dans le film La baleine. Cette performance a non seulement permis à l’acteur d’être récompensé d’une nomination pour l’Oscar du meilleur acteur, mais elle a aussi permis au Québécois Adrien Morot d’être invité à la grande fête du cinéma hollywoodien pour la seconde fois de sa carrière.

• À lire aussi: Cinq choses à surveiller lors de la 95e cérémonie des Oscars

• À lire aussi: De la télé aux Oscars: le parcours de 22 acteurs et réalisateurs nommés

• À lire aussi: Roger Frappier: un an après son expérience aux Oscars

Photo fournie par A24

Spécialiste en maquillage d’effets spéciaux, Adrien Morot est l’homme derrière l’impressionnante transformation physique de Brendan Fraser dans La baleine (The Whale), le dernier film du réalisateur Darren Aronofsky (Le cygne noir). C’est grâce à son maquillage et à ses prothèses grossissantes que l’acteur de 54 ans a pu être aussi crédible dans la peau de Charlie, un homme pesant plus de 600 lb.

Ce n’est pas la première fois qu’Adrien Morot, 52 ans, décroche une nomination pour l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures. Le maquilleur d’effets spéciaux montréalais, qui a mis son talent au service de nombreuses productions hollywoodiennes (dont Une nuit au musée, X-Men et Le revenant) depuis 25 ans, avait déjà eu droit à cet honneur grâce à sa participation au film Le monde de Barney, en 2011.

Fabriquées à Montréal

Mais cette seconde nomination le rend particulièrement fier en raison de l’importance du défi que représentait la transformation physique de Brendan Fraser. « C’était un immense défi parce que si le maquillage ne fonctionnait pas, tout le film perdait sa crédibilité », a confié Adrien Morot dans une entrevue accordée au Journal le jour de l’annonce des nominations des Oscars, à la fin janvier.

« Je pense que c’était la première fois que j’avais autant de pression sur mes épaules. On savait dès le départ que l’obésité était un sujet sensible alors j’ai commencé en faisant des recherches pour voir comment avaient été conçus les maquillages pour ce genre de personnage dans des films récents. »

Maniaque de maquillage et de monstres depuis l’âge de sept ans, Adrien Morot a commencé à tracer son chemin à Hollywood en travaillant comme maquilleur d’effets spéciaux dans des ateliers de Los Angeles, au début de la vingtaine. Après avoir collaboré sur plusieurs films tournés à Vancouver, il est revenu s’installer à Montréal pour ouvrir son propre atelier.

Sa compagnie, Morot FX Studio, a désormais des bureaux à Montréal, Vancouver et Los Angeles. Mais c’est dans ses locaux montréalais que les prothèses que porte Brendan Fraser dans La baleine ont été conçues.

« C’est principalement une équipe de Québécois qui a travaillé sur ce projet-là », souligne-t-il avec fierté.

Bons amis

Adrien Morot et Brendan Fraser se sont liés d’amitié en travaillant ensemble sur La baleine. L’acteur est d’ailleurs le premier à avoir félicité le maquilleur québécois quand ce dernier a obtenu sa nomination aux Oscars.

« On est devenus de bons amis depuis le tournage. On s’écrit tous les jours. Et il est un excellent porte-parole pour moi parce qu’il vante mon travail dans toutes les entrevues qu’il fait pour promouvoir le film ! »

♦ Le film La baleine est toujours à l’affiche sur quelques écrans en plus d’être offert en vidéo sur demande.

Cinq Québécois qui se sont démarqués aux Oscars