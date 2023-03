Agression sexuelle: un jeune qui n’a rien compris du consentement écope de 6 mois

Un jeune Sherbrookois qui avait agressé sexuellement une amie saoule lors d’une fête devra passer six mois en prison, a tranché une juge en rappelant qu’une femme doit pouvoir sortir et boire sans craindre pour son intégrité physique.

« Cette jeune femme de 19 ans avait le droit de consommer de l’alcool, de s’assoupir dans un appartement sans être agressée sexuellement par un ami, alors qu’elle est vulnérable », a récemment tonné la juge Julie Beauchesne en condamnant Sarferaz A-Hakim, au palais de justice de Sherbrooke.

A-Hakim, 26 ans, avait commis son crime en décembre 2019, alors qu’il était allé à une fête entre amis. La victime avait consommé beaucoup d’alcool et à un moment, elle s’est endormie sur une causeuse.

« Profitant de sa vulnérabilité, l’accusé lui fait des attouchements aux jambes, aux cuisses et aux seins par-dessus ses vêtements », peut-on lire dans le jugement.

L’agresseur a ensuite tenté de tirer la victime vers une chambre, mais elle a refusé. A-Hakim s’est alors rassis pour continuer l’agression, après avoir enlevé les pantalons de son amie.

« Malgré un refus clair, l’accusé lui fait subir une deuxième séquence d’attouchements sexuels », a dénoncé la magistrate.

Victime marquée

Une plainte avait été logée à la police et au terme de son procès, A-Hakim avait été déclaré coupable. Or, malgré cela, il continue de minimiser ses gestes, et maintient que tout est arrivé en raison d’une « erreur de compréhension ».

« Il démontre certaines distorsions cognitives, entre autres sur l’impossibilité d’amitié entre homme et femme et sur le consentement en contexte conjugal », a noté la juge en se basant sur un rapport d’expert.

La victime, de son côté, a été marquée par cet événement traumatisant.

« Je sais que c’est peut-être une erreur de jeunesse pour lui, mais moi, cela risque de rester gravé dans ma tête toute ma vie », avait-elle dit à la cour.

Sa mère, de son côté, avait déploré que depuis l’agression sexuelle, « cette jeune fille pétillante, audacieuse et persévérante est disparue ». Elle avait également déploré que sa fille aurait été victime d’intimidation de la part d’amis de l’accusé, ce qui a incité sa fille à changer de ville.

Apprendre le consentement

Pour Me Chloé Rainville de la défense, « l’incompréhension du consentement puisqu’il vient d’un autre continent » faisait en sorte qu’A-Hakim méritait une peine de 90 jours de prison discontinue, assortie de travaux communautaires.

Or, pour Me François Houle de la Couronne, il méritait jusqu’à un an de détention ferme.

Après analyse, la juge a finalement tranché pour six mois d’incarcération. Elle a rappelé que l’accusé était encore jeune, qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires et qu’il était un « actif pour la société ».

Elle a toutefois déploré que le processus judiciaire ne semble pas avoir fait réfléchir A-Hakim, qui continue de croire que son amie était consentante, même si elle était saoule et qu’elle dormait.

Une fois sa peine purgée, il est possible que son statut au Canada soit réévalué par les autorités.