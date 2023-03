«Ça parait pas à la télé, mais je suis quelqu’un de très humble» - Jean Pascal

À quelques jours de son premier combat au Québec depuis 2018, le boxeur Jean Pascal a affiché sa confiance habituelle lors de son passage à l’émission «Le monde à l’envers».

Pascal, 40 ans, croisera le fer avec l’Allemand Michael Eifert, 25 ans, le 16 mars prochain à la Place Bell. Ce grand écart d’âge n’effraie pas l’ex-champion du monde des mi-lourds de la WBA.

«Je suis très confiant. Je suis un jeune 40 ans. "Blacks don't crack"», a-t-il lancé, le ton rieur.

En 2021, Pascal a échoué à un test antidopage, ce qui a entraîné la perte de son titre et une suspension de six mois. Il a aussi été arrêté pour alcool au volant, en novembre dernier, mais il nie toujours ses torts.

«Je me connais très bien. On aime coller la controverse à Jean Pascal, mais je suis très simple et je suis une bonne personne, a-t-il estimé, tout en remettant en question la légitimité du rapport de police l’incriminant.

«Ça ne parait pas à la télé, mais je suis quelqu’un de très humble. J’ai les deux pieds sur terre, mais la tête dans les nuages», a-t-il ajouté.

Pascal espère ainsi faire bonne figure face à Eifert et redorer son blason, notamment pour rendre sa fille de 20 ans fière.

«Ma fille, elle n’aime pas mon métier, mais c’est ma plus grande fan. Je suis papa monoparental (...) et elle est toujours à mes combats.»