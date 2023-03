Classique mondiale de baseball: une grande première pour Abraham Toro

PHOENIX | Jamais Abraham Toro n’avait eu l’occasion de représenter le Canada sur l’équipe nationale auparavant. Le Québécois a longtemps fait partie des laissés-pour-compte.

« Pour moi, c’est un accomplissement, a-t-il statué, alors que l’équipe canadienne doit entamer son tournoi à la Classique mondiale de baseball, dimanche, en Arizona. C’est la première fois où je peux représenter le Canada, car je n’ai jamais été choisi avant, même au niveau junior. »

Vendredi, alors que l’équipe canadienne foulait le terrain du Chase Field pour s’entraîner, Toro portait fièrement son uniforme. Le jeune homme de 26 ans représente un modèle de persévérance. Plus jeune, le Québécois aurait pu céder au découragement quand il ne parvenait pas à percer la formation nationale junior.

Or, le voilà dans le baseball majeur depuis quelques saisons et présentement, le temps d’un grand tournoi international, avec le club du Canada.

« Déjà, les fois où j’avais représenté le Québec, c’était très spécial, a mentionné le joueur des Brewers de Milwaukee. Maintenant, de me retrouver parmi les meilleurs joueurs pour le Canada, c’est incroyable. J’aime l’idée d’être sur le terrain et être opposé à des joueurs de différents pays, voir les différents styles de baseball. Je n’avais jamais vécu une telle expérience dans une compétition internationale et c’est plaisant. »

Le premier match du Canada sera disputé contre la Grande-Bretagne, puis viendra rapidement cet affrontement attendu contre les États-Unis, lundi soir.

« De jouer contre les Américains, c’est un peu comme affronter une équipe d’étoiles, a noté Toro. Ça va être un beau défi, d’autant plus que le match est en soirée et les partisans seront nombreux à regarder ce match-là. »

Photo Benoît Rioux

Une fierté pour la famille

En représentant le Canada pour la première fois, Toro partage ce moment particulier avec sa famille.

Sa mère Yamila Hernandez est déjà présente en Arizona, tout comme sa sœur Kimberling. Son grand frère Douglas, fidèle complice, doit débarquer au cours du week-end.

« Ma vie, mon baseball a été fait au Canada, c’est un sentiment extraordinaire de représenter le pays. Pour moi, mais aussi pour ma famille », a résumé celui qui a porté les couleurs des Orioles de Montréal, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, avant d’être repêché par les Astros de Houston en 2016.

« Nous sommes fiers qu’Abraham représente le Canada, mais aussi le Québec, vient pour sa part commenter son frère Douglas, qui entraîne régulièrement son cadet pendant la saison morte. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’il n’y en a pas beaucoup de francophones dans le baseball professionnel. Il faut être fier de ça ! »

« Abraham est né ici, moins d’un après qu’on soit déménagé, c’est notre pays d’adoption, mais on est aussi fiers d’être francophones, a approfondi Douglas. En étant immigrants, on a quand même un devoir de démontrer notre fierté d’avoir réussi à s’intégrer dans ce pays qui nous a accueillis. On fait de notre mieux pour représenter notre culture et elle comprend le Québec. Au final, Abraham est un francophone d’origine vénézuélienne et il est très fier de s’être développé comme joueur de baseball au Québec. »

Horaire de l’équipe canadienne à la Classique mondiale de baseball :

Match #1 :

Dimanche à 15 h

c. Grande-Bretagne

Match #2 :

Lundi 13 mars à 22 h

c. États-Unis

Match #3 :

Mardi 14 mars à 15 h

c. Colombie

Match #4 :

Mercredi 15 mars à 15 h

c. Mexique

Dans le calepin...

Cal Quantrill, des Guardians de Cleveland, entamera le match au monticule contre la Grande-Bretagne, dimanche. Le gérant Ernie Whitt a expliqué ce choix avec logique : « le premier match est très important pour nous, et Cal est notre lanceur le plus expérimenté parmi nos partants ».

L’équipe canadienne devrait mieux faire qu’à la précédente édition de la Classique mondiale de baseball, en 2017. Les représentants de l’unifolié avaient alors perdu leurs trois parties, marquant seulement trois points et en allouant 21.

Le lanceur québécois Phillippe Aumont en a surpris plusieurs, dont lui-même, en atteignant 92 milles à l’heure avec sa balle rapide, jeudi, durant le match préparatoire contre les Mariners de Seattle.

Denis Boucher, entraîneur des lanceurs pour le Canada : « ce tournoi est très court, mais la chimie s’installe rapidement. Il y a un fort sentiment d’appartenance chez les joueurs canadiens. »

À voir Russell Martin lancer la pratique au bâton et capter quelques roulants sur le terrain du Chase Field, il semble encore dans sa forme des beaux jours. « Le problème, c’est qu’il y a 162 matchs dans une saison, a commenté celui qui vient de célébrer ses 40 ans. Comme là, je viens de m’entraîner un peu et je le sens dans mes genoux. »

Un peu partout en Arizona, des fanions à l’effigie des différentes équipes du baseball majeur. À l’aéroport, au centre de location de voitures et dans le hall de l’hôtel. Paradisiaque !