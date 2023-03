Des enseignants au collégial ne maîtrisent pas suffisamment le français, selon un rapport

Non seulement les étudiants arrivent au collégial en présentant de graves lacunes en français, mais les établissements d’enseignement sont contraints par la pénurie de main-d’œuvre à embaucher des professeurs qui ne satisfont pas à leurs attentes en matière de français écrit.

• À lire aussi: Éducation: Drainville et la bullshit des grands enfants

• À lire aussi: Qualité du français de nos élus: élevons le niveau

C’est un des constats que dresse le Rapport sur la maîtrise du français au collégial, rendu public vendredi même si le gouvernement l’a en sa possession depuis plus d’un an.

Les auteures du rapport notent que la rareté de la main-d’œuvre placent les établissements devant des «choix difficiles au regard des compétences langagières du personnel recruté».

«Dans les cas où il est ardu de pourvoir une charge d’enseignement, il arrive qu’ils retiennent des candidatures qui ne satisfont pas pleinement à leurs attentes en matière de français écrit», remarquent-elles.

En conséquence, elles recommandent que chaque collège «mette en place des moyens pour évaluer le niveau de maîtrise du français du nouveau personnel enseignant et qu’il détermine un mécanisme de suivi quand l’embauche est assortie de conditions relatives à la maîtrise du français».

Et les étudiants...

Le portrait n’est pas plus rose en ce qui concerne les étudiants. Parmi ceux qui ont obtenu plus de 75 % à l’épreuve uniforme de français au secondaire, 84 % obtiendront un diplôme d’études collégiales. Cette proportion chute drastiquement autour des 50 % pour les étudiants ayant obtenu un moins bon résultat à cet examen.

Selon les auteures du rapport, ce sont les connaissances grammaticales qui ont le plus besoin d’être consolidées pour pouvoir être bien utilisées en contexte d’écriture. Elles recommandent en conséquence de poursuivre l’enseignement de la grammaire au collégial.

«L’écriture numérique»

Pour remédier à la situation, les auteures suggèrent également que «l’écriture numérique devienne la pratique courante au collégial» dans l’ensemble des disciplines.

Elles recommandent également que les outils technologiques d’aide à la rédaction et à la révision de textes soient enseignés et intégrés au collégial, et que les enseignants soient formés à leurs «applications pédagogiques».