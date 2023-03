Est-ce que la jugeote manquerait aux dirigeants de certains hôpitaux?

Je ne travaille pas dans un hôpital et je ne connais personne qui y travaille. Je suis donc une personne neutre. Mais une chose me frappe en ce qui a trait au marasme qui s’est produit aux urgences de certains hôpitaux et qui ne s’est pas produit dans d’autres. Se pourrait-il que les directeurs de ces lieux soient réfractaires à utiliser des méthodes qui marchent parce qu’elles ne viennent pas d’eux ? Imiter quelque chose qui fonctionne me semble LA chose à faire dans les circonstances.

Un homme ben ordinaire

On pourrait dire que votre conclusion est logiquement valable. Mais il semblerait que dans les faits, bousculer une culture organisationnelle, aussi inefficace soit-elle, ne se fait pas facilement, pas plus qu’une méthode efficace ne peut s’appliquer partout uniformément. Et dans le cas précis d’une urgence, plusieurs circonstances qui nous sont inconnues peuvent justifier l’inapplicabilité de ce qui se fait ailleurs. À moins que la sclérose n’ait frappé notre ÉNORME machine gouvernementale ?