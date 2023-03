Initiations dégradantes : ça ne se passe pas seulement au Québec...

Le sujet des initiations dégradantes dans le sport s’est retrouvé au cœur de l’actualité ces dernières semaines au Québec et, si le hockey junior a été échaudé par des allégations menant au départ du commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, un autre cas peu édifiant fait jaser aux États-Unis.

Ainsi, le Crimson de l’université Harvard et plus particulièrement son entraîneuse Katey Stone, une figure très connue dans la NCAA, se trouvent dans l’embarras. Dans un long texte publié vendredi, le site The Athletic a évoqué des activités plutôt discutables organisées au fil des ans par celle ayant accumulé plus de 500 victoires depuis son arrivée derrière le banc, en 1994-1995.

Notamment, il est question des «Naked Skates» qui se seraient déroulés annuellement de 2005 jusqu’à maintenant. Comme le nom du rituel l’indique, les participantes étaient dénudées et ont été invitées à effectuer des glissades sur la patinoire, leur causant des brûlures par la glace et des saignements aux seins. Également, durant la semaine consacrée aux initiations, les joueuses plus expérimentées ont demandé aux recrues d’insérer des condoms sur des bananes, de simuler des orgasmes et des actes montrant leur orientation sexuelle. Certaines ont consommé de l’alcool excessivement, et ce, même si elles n’avaient pas l’âge légal.

La même source, qui dit avoir discuté avec plus d’une trentaine de hockeyeuses ou de membres du programme des deux dernières décennies, a cependant précisé qu’en apparence, il ne semble pas y avoir de lien entre ces événements et Stone, 56 ans. En revanche, une hockeyeuse a spécifié que l’instructrice leur rappelait qu’il n’y a absolument rien d’inconnu à son esprit qui se déroulait dans l’entourage du club.

Beaucoup de reproches

Également, l’entraîneuse aurait passablement de «squelettes dans le placard». Le quotidien «Boston Globe» a avancé le 27 janvier que 16 patineuses accusaient Stone d’inconduite et d’insensibilité aux enjeux de santé mentale. Il a aussi été question de pression abusive à l’égard d’athlètes blessées pour les inciter à revenir au jeu rapidement, ainsi que d’une dévalorisation des corps.

De plus, la pilote aurait affirmé devant deux joueuses d’ascendance autochtone qu’il y avait «trop de chefs et pas assez d’Indiens» lors d’une rencontre tenue le 5 mars 2022. La principale concernée a informé elle-même la direction du programme, qui a choisi de la maintenir en poste, tel que confirmé en juillet de la même année par la directrice du service athlétique, Erin McDermott.

À l’aréna, le Crimson a également éprouvé des ennuis, terminant la saison 2022-2023 avec seulement sept victoires en 31 matchs.