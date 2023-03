Jenson Button en NASCAR

L’ancien champion de Formule 1 Jenson Button disputera trois courses en NASCAR Cup Series cette saison.

Âgé de 43 ans, l’Anglais fera ses débuts lors de la course du 26 mars à Austin. Il sera alors au volant de la Mustang n° 15 qu’il pilotera à nouveau dans les rues de Chicago 2 juillet et à Indianapolis le 13 août.

Jenson Button a été sacré champion du monde de F1 en 2009 et il compte 306 départs, 15 victoires, 8 pôles positions et 40 podiums.

Il a piloté une Formule 1 pour la dernière fois au Grand Prix de Monaco en 2017 quand il avait remplacé Fernando Alonso chez McLaren pendant que l’Espagnol tentait sa chance pour la première fois aux 500 Miles d’Indianapolis.

Villeneuve aussi

Jenson Button n’est pas le premier pilote de Formule 1 à tenter sa chance dans les grosses voitures de productions américaines.

Son ancien coéquipier chez Bar Racing, le Québécois Gilles Villeneuve, a lui aussi tourné dans les voitures de NASCAR.

En septembre 2007, il pilote dans la Craftsman Truck Series, le troisième échelon de NASCAR. La même année, il va entrer dans la Nextel Cup, le niveau le plus élevé, où il dispute des courses à Talladega et à Las Vegas. Il a également participé à plusieurs courses de la Série Nationwide, l’antichambre de la Cup Series.

En 2022, le champion du monde de Formule 1 en 1997 parvient à se qualifier pour le Daytona 500 et termine en 22e position après être parti de la 40e place.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Autres exemples

Les deux anciens coéquipiers ne sont pas les seuls. Kimi Räikönen sera de retour en NASCAR lors des débuts de Button à Austin. Le Finlandais et lui et aussi champion du monde de F1 (2007) a déjà participé à une course à Watkins Glen la saison dernière.

L’impétueux Juan Pablo Montoya a piloté une F1 de 2001 à 2006 avant de passer chez NASCAR de 2006 à 2014, remportant deux victoires en Cup Series.

Pour sa part, Scott Speed est devenu en 2006 le premier Américain à piloter une Formule 1 depuis Michael Andretti en 1993. Il y a disputé une saison et demie chez Toro Rosso.

Il a ensuite tenté sa chance dans diverses séries NASCAR, disputant deux saisons complètes en Cup Series en 2009 en 2010.

Pilote de Formule 1 en 2008 et 2009, Nelson Piquet Junior a lui aussi tenté sa chance en NASCAR, évoluant dans diverses séries entre 2010 et 2016 et disputant quelques courses en Cup Series.