La troupe Vaivén Circo présente finalement «Esencial» à la TOHU

Interceptée par la pandémie, la troupe circassienne espagnole Vaivén Circo a finalement présenté son spectacle «Esencial», jeudi soir, à la cité des arts du cirque, invitant le public à jouer avec elle.

L’iconique scène circulaire de la TOHU a pour l’occasion été retranchée de moitié, n’occupant que le fond de la salle avec sa forme rectangulaire. Cette nouvelle découpe a aussi permis à une partie du public de s’assoir au parterre.

Émergeant à tour de rôle, dans un jet de fumée et sous une lumière tamisée, les cinq artistes de la troupe originaire de Grenade, en Andalousie, n’avaient pour accessoires que des arcs de bois de différentes tailles et quelques structures rectangulaires, inspirées de l’arc-en-ciel de Waldorf, ce jeu pour enfant.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Évolutive, la mise en scène s’est construite et déconstruite sous nos yeux. Les demi-lunes, sous lesquelles une mappemonde – que l’on distingue une fois assemblées – a été peinte, ont servi aux différentes empilades des artistes, faisant voyager le spectateur en Grèce Antique ou même au pied de la tour de Babel.

Au sol, l’espace de jeu, qui rappelle un peu le jardin d’enfants, est délimité par des cordes blanches et un tube lumineux qui fait parfois office d’éclairage principal. Au coin droit, une petite table de bois rétroéclairée sur laquelle reposent les mêmes formes, mais à petite échelle, donne un avant-goût des tableaux à venir.

Avec un air parfois ludique et joueur, les acrobates ont présenté au fil de ce court spectacle d’une heure leur compréhension du cirque à travers plusieurs disciplines, dont des numéros d’équilibrisme, de fil de fer – envoutant et fortement applaudi par la salle – et de jonglerie. Un numéro original et bien pensé utilisant les structures assemblées en forme de V.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La danseuse et acrobate Raquel Pretel a quant à elle offert un beau numéro de Flamenco, mêlé à un peu de danse contemporaine, s’exécutant au son des carillons, des vagues et du vent. Tandis qu’un dynamique numéro de mât chinois a fait appel à l’effort collectif, les quatre membres restés au sol assurant la stabilité avec des cordes, tout en permettant d’imager les voiles d’un navire.

Une grande famille

La complicité et l’amitié qui unissent les cinq artistes de la troupe, qui joue ensemble depuis près de 15 ans, a été contagieuse et se ressentait dans la salle.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On ne partage pas le nom de famille, mais on partage tout le reste», a fait savoir en plaisantant le circassien Emilio Lopez Arquillo lors d’une entrevue qu’il a accordée à l’Agence QMI, la veille de la première médiatique.

«Pour notre tournée, il y a avec nous les enfants et même la grand-mère qui est venue pour nous aider avec les enfants quand on doit travailler. On est vraiment en mode famille», a-t-il ajouté.

Vaivén Circo devait présenter «Esencial» à la TOHU en avril 2020, mais la pandémie en a décidé autrement. Une déception d’autant plus grande pour l’ensemble pour qui se produire à Montréal est toujours un moment important. «Montréal c’est la «queen» des villes pour le cirque», a soutenu l’acrobate.

«Venir ici, pour une compagnie de l’Espagne, qui n’a pas eu la chance de venir trop souvent en dehors du festival Montréal Complètement cirque, c’est une grande chance. On n’a pas de formation à proprement dit, on n’a pas d’école de cirque comme il y en a ici et on n’a pas autant de disciplines. Le fait de pouvoir s’inscrire dans la programmation et de venir montrer au Canada, à Montréal, notre interprétation du cirque c’est très spécial», a-t-il précisé.

«Esencial» de Vaivén Circo est présenté à la TOHU jusqu’au 18 mars.