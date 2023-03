Le deuxième spectacle de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques est unique et rafraîchissant

Pour son deuxième spectacle solo, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques a voulu s’ouvrir à un plus large public. Mais le plus intellectuel des humoristes ne peut renier sa véritable nature d’enfant « né dans les musées ». Avec Enfant du siècle, Philippe-Audrey nous sert une proposition réfléchie et intelligente qui se démarque grandement de tout ce qui se fait ailleurs en humour.

Avec son premier solo, Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour, en 2017, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques était arrivé dans le paysage avec sa propre couleur très singulière. Toujours bien habillé, l’humoriste citait allègrement les plus grands philosophes et pouvait paraître prétentieux au premier abord. Mais c’était bien mal le connaître.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Dans cette nouvelle proposition, le comique de 35 ans est toujours aussi bien vêtu, portant avec élégance la queue-de-pie. « Si j’avais ressenti cet amour-là quand j’étais petit, je ne serais pas là ce soir ! » lance-t-il d’entrée de jeu, après avoir été accueilli par de chaleureux applaudissements au Gesù.

Puis, sans perdre une seconde, Philippe-Audrey embarque dans son spectacle en nous servant rapidement des références à Blaise Pascal et à Henri Bergson... Voyant les spectateurs dubitatifs, il enchaîne toutefois en citant Star Académie, et plus loin L’Heure JMP.

Parce que Philippe-Audrey a grandi avec des parents très intellectuels, il se sentait souvent à part des autres enfants de son âge. « À la maison, ça ne flashait pas beaucoup les lumières ! », dit-il, par rapport à la populaire émission des années 1990 de Jean-Marc Parent.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Culture populaire

Là où ce deuxième solo réussit encore mieux que le premier spectacle, c’est avec les nombreuses références à la culture populaire que Philippe-Audrey a saupoudrées un peu partout dans son texte.

Dans son premier one-man-show, l’humoriste prenait un malin plaisir à parler d’artistes, d’auteurs et de philosophes que le public ne connaissait peut-être pas. Cette fois-ci, on sent qu’il a davantage voulu embarquer les spectateurs dans son délire intellectuel en parlant aussi de trucs beaucoup moins pointus. Il passe souvent de l’un à l’autre.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Oui, il nomme Alfred de Musset et Jean-Paul Sartre, mais il s’amuse aussi abondamment des Olympiques d’hiver (« on dirait des Olympiques spéciaux, mais de Blancs »), de Harry Potter (« j’ai passé un test de personnalité sur internet et je suis un Serdaigle et pas un blaireau de Poufsouffle ! »), de l’humeur matinale de Paul Arcand (« j’aimerais le voir devant un douanier américain »), du gars qui se promène en unicycle à Montréal (« on n’est pas bien avec toi, t’es un stress permanent »), des Régates de Valleyfield et des restaurants Cora.

Sous des airs encore intellectuels, ce deuxième spectacle se veut tout de même plus accessible. Même s’il était visiblement nerveux pour cette première, Philippe-Audrey a réussi à nous faire rire tout le long de sa prestation. Son Enfant du siècle est unique et rafraîchissant.