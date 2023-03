Le fédéral approuve l’achat de Sunwing par WestJet

Le transporteur albertain WestJet pourra mettre la main comme prévu sur Sunwing Airlines et Vacances Sunwing, a décrété le fédéral vendredi, plus d’un an après l’annonce de la transaction.

Ottawa a cependant imposé plusieurs conditions à WestJet, qui devra notamment étendre le service offert par Sunwing dans de nouvelles villes et s’engager à maintenir pendant au moins cinq ans le quartier général du transporteur vacances à Toronto, ainsi qu’un bureau à Montréal.

«L'acquisition permettra de maintenir la stabilité du réseau de transport aérien du Canada, étant donné que Sunwing continuera à proposer plus de forfaits de vacances abordables à la population canadienne, tout en recevant l'appui financier de WestJet», a fait valoir Transports Canada, pour justifier sa décision.

En vertu de l’entente, WestJet devra étendre à cinq autres villes canadiennes l’offre de forfaits vacances de Sunwing, tout en maintenant la capacité de vols déjà offerte.

Fiasco des Fêtes

Par ailleurs, le fédéral compte obliger WestJet à améliorer la communication et la gestion des bagages chez Sunwing, après les ratés de la période des Fêtes.

Rappelons qu’à la fin de l’année, la reprise des voyages dans le Sud en cette ère post-pandémie avait été particulièrement difficile pour Sunwing, qui s’était retrouvé à laisser en plan des voyageurs dans le Sud, incapable d’assurer leur retour après qu’une tempête eu chamboulé les horaires de vols tout juste avant Noël.

Sunwing, WestJet et Air Canada avaient tous trois présenté leurs excuses en janvier pour ces journées pénibles.

«La décision d'aujourd'hui n'a pas été prise à la légère, compte tenu surtout de tout ce qui est survenu lors des Fêtes de fin d'année pour les personnes qui ont voyagé avec Sunwing», a fait valoir le ministre des Transports, Marco Mendicino.

L’acquisition de Sunwing par WestJet avait été annoncée en mars 2022, mais Transports Canada avait décidé de se pencher sur la transaction le mois suivant, notamment pour évaluer les impacts économiques et en matière de concurrence.

«Après avoir pesé le pour et le contre, nous avons pris une décision qui permettra à Sunwing de continuer à proposer des forfaits de vacances abordables à la population canadienne, de créer davantage de bons emplois, de préserver les emplois actuels et de protéger les Canadiennes et les Canadiens qui ont déjà acheté des billets», a plaidé le ministre Mendicino.