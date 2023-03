Le prochain budget fédéral déposé à la fin du mois

Le prochain budget fédéral sera déposé le mardi 28 mars par la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland.

Cette dernière en a fait l’annonce dans la Chambre des communes peu après midi vendredi.

«Notre gouvernement se concentre à bâtir l’économie canadienne propre du 21ième siècle, à renforcer notre système de santé public universel, à rendre la vie plus abordable et à créer des bons emplois et de la prospérité pour les Canadiens d’un océan à l’autre», a déclaré Mme Freeland en préambule à son annonce.

Des sondages menés régulièrement auprès des Canadiens et des Québécois démontrent que le coût de la vie demeure en tête des préoccupations.

Lors de la mise à jour économique du mois de novembre, la ministre Freeland avait annoncé des mesures d’aide pour les gens plus vulnérables à l’inflation, incluant une bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs et l’élimination des intérêts fédéraux sur les prêts d’études et les prêts aux apprentis.