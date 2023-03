Le PSG est la risée

Défait en huitièmes de finale de la Ligue des champions par Alphonso Davies et le Bayern Munich mercredi, le Paris Saint-Germain est la risée des médias européens.

Il faut dire que le PSG ne s’est pas aidé en étant incapable de marquer un but en 180 min contre son rival allemand, qui a gagné 3 à 0 au total des buts sur l’aller-retour.

Malgré des vedettes comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, le PSG semble incapable d’avoir du succès sur la scène continentale, alors qu’il survole généralement la Ligue 1 depuis quelques années.

Le Qatar visé

Outre une participation à la finale en 2019-2020 et en demi-finale l’année suivante, les Parisiens se butent presque toujours aux huitièmes de finale.

Propriété du fonds qatari GSI depuis un peu plus de 10 ans, le PSG est la cible de railleries de la part des médias européens, qui tournent au ridicule les investissements qui ne rapportent pas.

Les Anglais s’en sont particulièrement donné à cœur joie, eux qui aiment bien taper sur le foot français quand ils en ont la chance.

« Une fois de plus, les dollars du pétrole qatarien n’ont pas réussi à trouver la gloire en Ligue des champions », note The Sun.

Un flop

The Guardian se paie aussi la traite.

« D’une certaine manière, c’est juste le mantra du PSG moderne. Déjà acheté ? Déjà échoué ? Peu importe. Acheter à nouveau. Échouer à nouveau. Échouer plus agréablement. Échouer avec les deux meilleurs attaquants du monde disponibles. »

La Gazzetta dello Sport s’est montrée très dure à l’endroit du duo Messi-Mbappé.

« Messi et Mbappé, quel flop ! », titre le quotidien sportif aux pages roses.

En Espagne, AS va jusqu’à remettre en question l’avenir des deux hommes, surtout que rien n’est garanti quant à un retour de Messi au Parc des princes l’été prochain.

« Avec ce nouvel échec du PSG, le débat est rouvert ; que va-t-il arriver à Léo Messi ? Ira-t-il dans une équipe européenne plus compétitive ? Décidera-t-il de se retirer et de passer ses dernières années dans une destination exotique ? »

Mbappé lucide

Du côté de Marca, qui ne cache pas son penchant pour le Real Madrid, on a choisi de s’adresser directement à Mbappé dans un sous-entendu on ne peut plus clair

« Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais [ce qu’il te reste à faire]... »

Malgré son jeune âge, Kylian Mbappé a été lucide après la défaite.

« Comme je l’ai dit à ma première conférence de presse de Ligue des champions cette saison, on allait faire le maximum. Notre maximum, c’est ça, c’est

la vérité. »

Selon l’attaquant vedette, Munich est tout simplement trop fort dans ce genre de compétition.

« Qu’est-ce qui a manqué au PSG ? Pas grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes ; ils ont un grand effectif, bâti pour gagner la Ligue des champions. »

Le PSG va donc devoir mettre tous ses œufs dans le même panier en ayant plus qu’à jouer pour le titre de la Ligue 1 d’ici la fin de la saison.

L’équipe parisienne occupe le premier rang avec 63 points, soit huit de plus que Marseille qui suit derrière.

Tout le monde a encore une douzaine de matchs à disputer d’ici la fin du championnat.

Richarlison n’est pas content

Transféré d’Everton pour 58 millions de livres sterling (95,4 M$ CA) l’été dernier, Richarlison n’est pas du tout satisfait de la gestion de son temps par Tottenham Hotspur. Il a d’ailleurs commencé le match de la Ligue des champions contre l’AC Milan sur le banc, mercredi, n’entrant qu’à la 70e minute. « Les choses allaient bien et soudainement, on me met sur le banc et on me fait jouer cinq minutes contre Wolverhampton et on ne me dit pas pourquoi ; et contre Milan, au moment du match, on me laisse sur le banc. C’est incompréhensible. »

Leicester City essuie d’énormes pertes

Le club anglais Leicester City a indiqué avoir perdu 92,5 millions de livres (152,2 M$ CA) lors de la saison 2021-2022, ce qui représente presque le double de l’année précédente (31,2 M£/51,3 M$ CA). On jette surtout le blâme sur la pandémie de COVID-19 qui a forcé l’équipe à jouer ses matchs à huis clos. De plus, la vente de Wesley Fofana à Chelsea pour la somme de 70 M£ (115,2 M$ CA) que dans le prochain exercice financier. Le club a également voulu retenir ses plus gros noms en vue de la Ligue des champions et s’est dit prêt à gérer ce déficit.

Mesures disciplinaires contre Pogba

Paul Pogba vient à peine de reprendre l’action à son retour à la Juventus et le voilà déjà sur la touche. Mais il ne s’agit pas ici d’une nouvelle blessure. Il est plutôt visé par une mesure disciplinaire imposée par son entraîneur, Max Allegri, qui n’a pas apprécié qu’il se présente en retard à un entraînement. Pogba a donc été forcé de regarder des gradins le match de huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Fribourg, jeudi.

Munich ne paiera pas pour Kane

Avec la fin de la saison qui approche tranquillement en Europe, les rumeurs s’intensifient au sujet de Harry Kane, dont le contrat avec Tottenham Hotspur vient à échéance cet été. Une rumeur qui ne veut pas mourir le lie au Bayern Munich, mais le président Uli Hoeness l’a balayée du revers de la main. « C’est complètement gaga, a-t-il affirmé à The Express. En 2021, Tottenham a rejeté une offre de 160 millions d’euros (233,7 M$ CA) de Manchester City, croyez-vous que c’est moins cher cette année ? Harry Kane est un très bon joueur, ça ne fait aucun doute, mais je ne verserai pas ce genre de somme. »

Matchs à surveiller

LIGUE DES CHAMPIONS

Inter Milan c. Porto

Mardi

Ce sont les derniers matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré une défaite de 1 à 0 à Milan, Porto est en bonne posture pour cette partie à la maison.

RB Leipzig c. Manchester City

Mardi

Manchester City est allé chercher un verdict nul de 1 à 1 à Leipzig, mais en aura plein les bras au Etihad Stadium pour passer en quarts de finale.

Eintracht Francfort c. Naples

Mercredi

Naples semble à l’aise après avoir remparé l’aller 2 à 0 en Allemagne. On va surtout s’affairer à offrir une prestation défensive typique de la Série A pour passer au tour suivant.

Liverpool c. Real Madrid

Mercredi

Madrid a donné une leçon à Liverpool en gagnant 5 à 2 à l’aller, en Angleterre. Ces 90 min à la maison devraient offrir l’occasion aux Madrilènes de creuser encore plus l’écart.