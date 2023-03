Les 90 ans du Chaînon

Dans le cadre du 90e anniversaire du Chaînon, qui vient en aide à des femmes en difficulté à Montréal, on a dévoilé le film Femmes Courage sur TVA+ et sur le site de Télé-Québec à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Photos fournies par la Fondation Le Chaînon et BePR Communications

Québecor est un fier donateur du Chaînon. Sur le tapis rouge, on apercevait Sylvie Cordeau, vice-présidente chez Québecor, en compagnie de Pascale Bourbeau, la conjointe de Pierre Karl Péladeau, Catherine Renaud, Julie Roussel, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et Sylvie Bourbonnière, directrice générale de la Fondation Le Chaînon.

Le Chaînon a été fondé en 1932 par Yvonne Maisonneuve. On voit sur la photo Catherine Renaud (narratrice du film), Sonia Côté (PDG du Chaînon), Marina Orsini (animatrice de la soirée), Isabelle Hébert (réalisatrice du film), Sylvie Bourbonnière (DG de la Fondation Le Chaînon) et Julie Roussel (actrice dans le film).

Le ministre Lionel Carmant est entouré de Geneviève Brouillette, Mireille Deyglun et Marina Orsini.

IMA et Louise Portal étaient présentes au visionnement du film. L’appui financier est très important pour venir en aide à des femmes en difficulté. Pour faire un don au Chaînon, c’est facile : lechainon.org.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et sa conjointe, Pascale Bourbeau, ont rencontré le magicien Alain Choquette.

