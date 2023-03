Les camps de jour coûteront plus cher cet été à Trois-Rivières

L'augmentation du salaire minimum, le contexte économique, la pénurie de main-d’œuvre et les besoins des enfants qui ont évolué font augmenter le prix des camps de jour en Mauricie, et notamment à Trois-Rivières.

Les familles vont devoir revoir leur budget pour les vacances estivales, car la formule des camps de jour prépandémie est terminée.

«Les enfants ont besoin de plus de soutien. Donc la priorité est aux groupes réduits. C'est certain qu'on a de plus en plus d'enfants à défis, qu'ils ont besoin d'encadrement et de personnalisation au niveau du service, donc en ayant des groupes réduits on peut offrir cette qualité à nos jeunes», a expliqué Janie Belcourt, responsable des communications au Complexe Sportif Alphonse-Desjardins de Trois-Rivières.

Une nouvelle réalité qui a un coût pour les organisateurs. «On a embauché deux ressources supplémentaires. Une doctorante en psychologie et une psychoéducatrice afin d'amener une expertise à la fois aux animateurs, mais aussi intervenir dans certains cas avec des enfants qui vivent une plus grande difficulté», a raconté le directeur général du Centre Loisir Multi-Plus, David Bouchard.

Au Centre Loisir Multi-Plus, il a été décidé de se dissocier du programme de la Ville de Trois-Rivières, ce qui explique l'augmentation considérable de la facture. Une inscription pour l’été coûtait 600 $ et grimpe dès le prochain été à plus de 1000 $.

Un départ qui force une réorganisation pour la Ville de Trois-Rivières qui veut garder son offre de service. Les responsables du camp de jour de la ville se sont aperçus qu’en offrant un service de sept semaines, le taux de présence ne dépassait jamais le 60 %. Afin de rentabiliser les places, ils ont décidé d’offrir des inscriptions hebdomadaires.

Tous les gestionnaires de camps de jours avec qui nous avons parlé aujourd'hui nous ont confirmé augmenter la facture de 10 à 30 $ pour pallier, entre autres, l'augmentation du salaire minimum.

«Tout augmente partout, nous aussi. Un camp scientifique, on a beaucoup de matériel qu'on paye beaucoup plus cher. On a aussi dû revoir le salaire», a détaillé cette fois-ci la directrice générale de Technoscience Mauricie, Nancy Mignault.

Ça, c'est quand on trouve de la main-d'œuvre, comme dans tous les domaines, les animateurs sont rares et ça met des bâtons dans les roues aux camps de jour qui doivent offrir un horaire réduit du service de garde.

L'engouement pour les camps de jour reste et le Centre Loisir Multi-Sport et le Complexe Alphonse-Desjardins ont déjà ouvert leurs inscriptions. La majorité des places a d’ailleurs déjà trouvé preneur.