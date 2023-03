Les Capitals ont-ils effectué le vol de la date limite des transactions?

Les amateurs de hockey n’avaient d’yeux que pour Patrick Kane, Jakob Chychrun et Ryan O’Reilly avant la date limite des transactions, mais les Capitals de Washington sont peut-être l’équipe ayant réalisé le coup le plus fumant.

Le directeur général Brian MacLellan en a surpris plus d’un en liquidant ses vétérans Dmitry Orlov et Garnet Hathaway. Le choix de premier tour qu’il a acquis des Bruins de Boston, toutefois, a été réutilisé dans une transaction surprenante, quelques jours plus tard.

MacLellan mettait alors la main sur le défenseur de 23 ans Rasmus Sandin, des Maple Leafs de Toronto, en retour du vétéran Erik Gustafsson et de la sélection des «Oursons».

L’entraîneur-chef Peter Laviolette a immédiatement accordé un rôle important au Suédois... et il ne l’a pas regretté.

À son premier match avec les «Caps», Sandin a amassé trois mentions d’aide dans une victoire de 8 à 3 face aux Sharks de San Jose. Il en a ajouté deux jours plus tard, en récoltant un but et une aide face aux Kings de Los Angeles.

Jamais utilisé plus de 23 minutes en un match par les Leafs, le choix de premier tour en 2018 a passé pas moins de 29 min 58 s sur la patinoire dans une défaite de 3 à 2 face aux Devils du New Jersey, jeudi. Il est tout de même parvenu à maintenir un différentiel de +2.

Beaucoup pour pas cher

En l’absence des vétérans John Carlson et Nick Jensen, Sandin est utilisé à toutes les sauces par son entraîneur-chef. Il partage la première unité de supériorité numérique avec Alexander Ovechkin et la première paire de la brigade défensive avec Trevor van Riemsdyk.

Sandin touchera un petit salaire annuel de 1,4 million $ jusqu’à la conclusion de la campagne 2023-2024. Il deviendra ensuite joueur autonome avec compensation.

Si les Bruins ne s’écroulent pas d’ici la fin de la saison, ils devraient aisément mettre la main sur le trophée des Présidents. Leur sélection de première ronde devrait ainsi se situer vers le 28e tour de parole ou possiblement plus loin.

Considérant que les Capitals ont potentiellement mis la main sur un de leurs joueurs d’avenir en retour d’un défenseur de soutien et d’une sélection de fin de première ronde ー qui ne garantit historiquement aucun succès ー, on ne peut que lever notre chapeau devant le DG MacLellan.