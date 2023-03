Les États-Unis autorisent un traitement en spray de Pfizer contre la migraine

Les autorités sanitaires américaines ont autorisé un nouveau traitement antimigraineux qui a la particularité de s'administrer par un aérosol nasal, a annoncé vendredi le géant pharmaceutique Pfizer.

Le traitement, qui sera commercialisé par le laboratoire américain sous le nom de Zavzpret, a été autorisé pour le traitement des fortes migraines chez l'adulte.

Lors d'un essai clinique de grande ampleur, dont les résultats ont été publiés le mois dernier dans la revue scientifique Lancet Neurology, le médicament a démontré des effets positifs contre la douleur supérieurs à un placebo, parfois aussi rapidement que 15 minutes après une dose, a souligné Pfizer.

«L'une des caractéristiques les plus importantes d'une option de traitement aigu, est à quelle rapidité il fonctionne», a relevé Kathleen Mullin, du New England Institute for Neurology & Headache, citée dans le communiqué de Pfizer.

«En tant que spray nasal avec une absorption rapide, Zavzpret offre une option de traitement alternatif pour ceux ayant besoin d'être soulagés et qui ne peuvent pas prendre de médicaments oraux, à cause de nausée ou de vomissements», a-t-elle ajouté.

Les migraines peuvent avoir un effet significatif sur la vie quotidienne, et sont souvent accompagnées, en plus des douleurs à la tête, de perturbations de la vue ou d'une intolérance à la lumière.

Pfizer a précisé que le traitement serait disponible dans les pharmacies américaines en juillet 2023. La molécule utilisée est nommée zavegepant.

Le géant américain avait racheté voici un an pour plus de dix milliards de dollars Biohaven, la société qui développe le zavegepant ainsi que d'autres traitements antimigraineux.