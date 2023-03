Les jeux du Québec: de belles histoires de famille

La 56e finale des Jeux du Québec prendra fin demain à Rivière-du-Loup. Les neuf derniers jours auront permis de se rappeler la première édition de 1971, mais surtout de constater comment cette compétition provinciale est toujours aussi importante pour les parents, les frères, les sœurs et même pour les grands-parents. Voici de belles histoires de famille qui ont marqué la dernière semaine.

Une grand-mère et sa petite-fille

Photo Louis Deschênes

Micheline Bélanger de Saint-Fabien qui a participé à cinq reprises aux Jeux du Québec de 1972 à 1976 a eu le bonheur d’assister aux performances de sa petite-fille Jade en tennis de table cette semaine à Rivière-du-Loup.

« C’est vraiment spécial, je suis contente pour elle et, moi, ça me fait vivre plein d’émotions », dit la grand-maman, qui est également la mère de Patrick Coulombe qui a évolué brièvement dans la LNH avec les Canucks de Vancouver.

La dame de 63 ans ne passe pas inaperçue sur le site de compétition puisqu’elle porte le même manteau aux couleurs de l’Est-du-Québec qu’elle arborait à Jonquière en 1976. Le manteau retient tellement l’attention qu’un collectionneur lui a offert 200 $ pour la pièce unique.

Et l’histoire de famille ne se termine pas là. L’entraîneuse de sa petite-fille est Guylaine Bélanger, sa sœur. Mme Bélanger est la mère de Mathieu et Pier-Luc Thériault, deux pongistes qui ont évolué sur la scène internationale.

Une autre Goyette brille sur le terrain

Photo Louis Deschênes

Emma Goyette fait tourner bien des têtes sur le site des jeux du Québec puisqu’elle est la fille de Jean-Philippe Goyette, un des grands joueurs de badminton dans l’histoire du Québec. En plus de participer à plusieurs tournois prestigieux en Europe, il s’est illustré sur la scène nationale en remportant deux titres canadiens. Il est d’ailleurs membre du Temple de la renommée du badminton québécois.

À 14 ans seulement, Emma démontre déjà beaucoup de potentiel et semble vouée à un bel avenir. La porte-couleurs de la Capitale-Nationale s’entraîne actuellement avec les athlètes du Rouge et Or de l’Université Laval.

Mentionnons que sa mère, Jenny Aumais, a participé aux Jeux du Québec en gymnastique à Baie-Comeau en 1993. Tandis que son frère Samuel (13 ans) est considéré comme un espoir en badminton pour les Jeux du Québec à Sherbrooke en 2024.

Les Darsigny et l’haltérophilie

Photo Louis Deschênes

Le nom Darsigny résonne dans le monde de l’haltérophilie au Québec. Les athlètes de Richelieu-Yamaska présents dans cette discipline ont pu compter sur le duo d’entraîneurs père-fille, Yvan et Tali Darsigny.

Le papa était des Jeux du Québec à Victoriaville en 1981 et par la suite il a participé aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles et de 1992 à Barcelone avant de devenir entraîneur. Les trois enfants de la famille, Tali, Matt et Shad, ont performé à plusieurs reprises aux Jeux du Québec, remportant régulièrement des médailles d’or et battant de nombreux records. Yves, le frère jumeau d’Yvan, a aussi été des épreuves d’haltérophilie en 1983 à Saint-Léonard.

Pour sa part, Tali Darsigny qui a participé aux Jeux olympiques à Tokyo en 2021 redonne maintenant de son temps. Âgée de 25 ans, elle a aujourd’hui pris sa retraite de la compétition pour se consacrer à ses études universitaires à temps plein.

Une dernière pour la famille Proulx

Photo Louis Deschênes

Béatrice Proulx et sa coéquipière Amélya St-Pierre – celle qui a eu l’honneur d’allumer la flamme lors des cérémonies d’ouverture – ont remporté la médaille de bronze lors des compétitions de badminton en double.

Béatrice poursuit ainsi la tradition de la famille Proulx alors que le père et trois des cinq enfants ont participé aux Jeux du Québec au fil du temps. Sa sœur Julianne est une des rares athlètes, sinon la seule, à avoir participé aux Jeux dans quatre sports différents. De 2016 à 2019, elle a représenté l’Est-du-Québec en soccer, en tennis, en badminton et en hockey féminin. C’est d’ailleurs son frère Édouard qui était son entraîneur en tennis.

« Ce sont nos derniers Jeux puisque Béatrice est le bébé de la famille. La médaille a donc un cachet particulier. Après, ça sera peut-être nos petits enfants », dit la mère, Isabelle Dubé, en riant. Elle raconte que le grand-père, M. Edgard Dubé, a assisté au match de la médaille de bronze, lui qui était des premiers Jeux en 1971 à titre de médecin attitré.

Les sœurs Roberge et leur mère réunies

Photo Louis Deschênes

Les sœurs Roberge ne pensaient pas du tout pouvoir participer ensemble au tournoi de ringuette. Léonie, 16 ans, et Flavie, 13 ans, ont finalement pu vivre l’expérience d’une vie aux jeux du Québec, d’autant plus que leur mère fait partie des entraîneuses de la Mauricie.

« C’est vraiment extraordinaire. C’est une belle opportunité qu’on a eue », affirme la maman, Karine Dargis. Habituellement, les deux filles n’évoluent pas dans la même catégorie, mais des circonstances ont permis à la plus vieille de changer de catégorie. Léonie qui joue à la défense avait participé aux Jeux en 2019 à Québec. Elle se dit très protectrice de sa sœur, qui est gardienne de but.

« On a une certaine alchimie entre nous, entre sœurs et avec notre mère, ça fait vraiment spécial. C’est une expérience unique. Les deux, on se fait des passes, on se parle, c’est spécial », raconte Léonie.

Le rêve des frères Duval

Photo Louis Deschênes

Les jumeaux Alexandre et Philippe Duval ont un rêve : un jour, participer aux Jeux paralympiques. Avant de pouvoir atteindre cet objectif, ils profitent au maximum de leur passage dans le Bas-Saint-Laurent pour les Jeux du Québec. Une expérience qu’ils ont la chance de vivre avec leur père, Patrick, qui fait partie des entraîneurs de la formation de la Capitale-Nationale. Ils ne visent rien de moins que la médaille d’or au basketball en fauteuil roulant. Leur match de demi-finale sera d’ailleurs présenté ce matin.

Les frères qui sont tous les deux atteints d’ataxie, une maladie neuromusculaire, en sont à une deuxième participation à la grande compétition provinciale. Les membres de la délégation sont unanimes, les Duval sont très appréciés de leurs coéquipiers et plutôt pince-sans-rire.

Les reines des Jeux 2023

Photo Louis Deschênes

Difficile de passer sous silence le passage des trois sœurs Joly aux Jeux du Québec. Après avoir fait la manchette dans nos pages lundi, elles ont écrit une autre page d’histoire le jour même. Pour la première fois, un trio de sœurs remportait la finale du relais 2000 m en patinage de vitesse. Érika est retournée à la maison avec quatre médailles d’or, Justine avec trois médailles d’or et Ariane avec trois médailles d’or et une d’argent. Elles ont confié avoir vécu une expérience unique. Des journalistes les ont même qualifiées de « reines des Jeux 2023 ».

D’autre part, deux sœurs de la Capitale-Nationale reviennent également de Rivière-du-Loup avec des souvenirs impérissables. La patineuse de vitesse courte piste Maryanne Bouchard a été sensationnelle, avec une médaille d’or et deux de bronze dans les épreuves individuelles.

Au-delà de ses propres résultats, la jeune fille de 16 ans aura vécu de belles sensations en prenant part aux qualifications de la course à relais avec sa plus jeune sœur qui patinait chez les 13 ans. « Un peu énervant, mais c’est une belle expérience à vivre à deux », a-t-elle confié au Journal.