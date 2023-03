Lourdes séquelles pour l’ado poignardé à l’école Jacques-Rousseau

L’ado de 15 ans poignardé devant son école secondaire lundi à Longueuil a passé des heures sur la table d’opération et conservera des séquelles, selon sa mère qui s’insurge d’une montée des violences dans les établissements scolaires.

• À lire aussi: Un élève de 15 ans poignardé devant une école secondaire de Longueuil

« Je suis dépassée par la violence dans les écoles. On banalise ce qui se passe. Ça n’a plus de bon sens et ça me fait peur », a confié la mère de la jeune victime.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de révéler son identité.

Le garçon de 15 ans a été attaqué à coups de couteau suisse lundi à l’heure du dîner devant l’école secondaire Jacques-Rousseau sous les yeux d’autres élèves. Les cours ont malgré cela repris en après-midi.

Photo fournie par la mère de la victime

Sa mère, elle aussi enseignante, se souvient quand elle a eu le coup de fil du directeur. « J’étais dans la classe en train de dîner, je me suis quasiment écroulée. Mon téléphone est tombé par terre, je me retenais pour ne pas crier. »

Puis, elle détaille les heures de calvaire qui ont suivi pour son fils à l’hôpital : « Il a perdu deux litres de sang et a passé quatre heures sur la table d’opération. Il y avait sept chirurgiens autour de lui. Il faisait une hémorragie et ils ne trouvaient pas d’où le sang venait. On a passé proche de le perdre. »

Blessé gravement

Le couteau a perforé son intestin grêle, a indiqué au Journal un membre du personnel infirmier, qui n’est pas autorisé à parler aux médias. « Un centimètre plus profond et ça touchait son aorte », précise-t-il.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Deux adolescents se sont fait passer les menottes dans cette affaire. L’un d’eux est accusé de port d’arme dans un dessein dangereux tandis que le second fait aussi face à des accusations d’agression armée et de voies de fait graves.

L’élève est pour sa part sorti des soins intensifs mercredi. Il est encore à l’hôpital, où sa porte de chambre est surveillée par des agents de sécurité.

Il est nourri avec un soluté et il peut à peine se désaltérer avec quelques glaçons par heure, rapporte sa mère. L’opération lui a laissé une longue cicatrice qui s’étend de son sternum jusqu’au bas de son ventre.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Peur de mourir

« Il ne dort pas assez, car il commence à se rendre compte de ce qui s’est passé. Il pleure beaucoup et fait de l’anxiété. Son corps tremble. Il dit qu’il a peur de mourir... Le rétablissement psychologique aussi va être long », confie-t-elle au bout du fil alors qu’elle était au chevet de son fils.

Ce dernier a commencé à subir de l’intimidation en première secondaire et à se battre avec d’autres élèves. « Son comportement a complètement changé. Quand tu te fais intimider, tu deviens intimidateur, c’est un cercle vicieux. Il n’était pas juste une victime, lui aussi [a causé] des problèmes », avoue-t-elle.

Il a commencé à se tenir avec des jeunes « qui font du trouble parce qu’il se sentait plus en sécurité avec eux ». Sa mère l’a même changé d’école l’année d’après, mais l’intimidation aurait repris à Jacques-Rousseau.

« J’étais déjà traumatisée par toutes ces histoires et les fois où il revenait avec des ecchymoses, mais là d’avoir failli le perdre, c’est le summum. Je ne peux pas avoir un plus gros trauma que ça », laisse-t-elle tomber avec la voix tremblante.