Muse promet d'en mettre encore plein la vue à son retour au Québec

Un des groupes chouchous des Québécois est de retour chez nous pour quatre soirées qui, comme c’est la coutume chez Muse, devraient verser dans la démesure rock postapocalyptique. Que nous réserve la tournée Will of the People? Quelles sont les dernières nouvelles du flamboyant trio britannique? Voici vos réponses.

Encore la folie des grandeurs

En 2019, au cours de la tournée Simulation Theory, le batteur Dominic Howard avouait que l’idée de revenir à des concerts à dimension plus humaine le tentait. Or, les échos des premiers concerts de l’actuelle tournée de Muse (et les vidéos mises en ligne sur YouTube) indiquent plutôt que le groupe, complété par le chanteur Matt Bellamy et le bassiste Chris Wolstenholme, souffre toujours de la folie des grandeurs. Muse déploie une scénographie rétrofuturiste qui emprunte à l’imagerie des vieux films de science-fiction.

Didier Debusschere / Le Journal de Québec

«Marquer le but gagnant chaque jour»

Pourquoi autant d’extravagance? Parce que ça plaît aux admirateurs, mais aussi aux musiciens, du moins à Matt Bellamy. Voici ce qu’il a déclaré au quotidien The Guardian, l’an dernier, à propos des prestations de son groupe. «C’est tellement amusant, vous n’avez pas idée. Lumières massives, foules immenses, des gens qui chantent ensemble. C’est trop bon. C’est comme faire partie d’une équipe de soccer et marquer le but gagnant chaque jour.»

Le Québec, territoire conquis

Au Québec, Muse s’amène en territoire conquis, et ce n’est pas un cliché de le dire. Pendant toute la portion nord-américaine de la tournée Will of the People, seulement trois villes reçoivent deux concerts des Britanniques: Mexico, Québec et Montréal. Dans la capitale, en comptant les deux soirées du week-end, Muse cumulera huit concerts depuis sa première visite au Colisée, en 2010. Selon nos recherches, avec neuf, Céline Dion est la seule artiste de calibre international qui devance Muse pour le nombre de représentations à Québec durant cette période.

Retour à Abbey Road

Les concerts de Muse au Québec permettront d’entendre pour la première fois en direct les chansons de l’excellent Will of the People, paru l’an dernier. Salué par la critique, le neuvième album du groupe a été en partie enregistré dans le mythique studio d’Abbey Road, comme cela avait été le cas d’Origin of Symmetry, en 2000-01. «Depuis 2001, je suis devenu bien plus fan des Beatles que je ne l’étais», a déclaré Matt Bellamy à la RTL, en France. «Ado, je n’écoutais pas les Beatles, c’était la musique de mes parents. Mais depuis cinq ans, j’ai beaucoup étudié les Beatles, l’écriture de McCartney, ses lignes de basse, et j’étais beaucoup plus heureux et honoré d’être dans ce studio cette fois.»

▶ Muse sera au Centre Vidéotron de Québec les 11 et 12 mars et au Centre Bell de Montréal les 14 et 15 mars.