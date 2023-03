Partielle dans Saint-Henri: un fort prix à payer pour QS

Québec solidaire met le paquet pour ravir la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne aux libéraux lundi prochain. Ils ont un bon candidat, en Guillaume Cliche-Rivard, un résident du comté de surcroît.

Ils y avaient mis le paquet l’automne dernier, mais il n’est pas facile de battre la cheffe d’un parti dans sa circonscription. Dominique Anglade l’avait finalement emporté. Quelques mois plus tard, QS a droit à un match revanche. Ils ne veulent pas manquer leur coup.

Sincèrement, ils ont raison d’espérer. Une victoire est réaliste compte tenu des difficultés du Parti libéral qui vit des heures pénibles et qui n’a même plus de chef. Remarquez, avec un taux de participation qui risque d’être terriblement bas, préparons-nous à toutes sortes de surprises.

La population de Saint-Henri–Sainte-Anne est largement non francophone. Elle est typique des changements démographiques de Montréal. Il y a 30 ans, le PQ pouvait encore espérer y gagner en parlant de défense du français et d’indépendance. Plus maintenant.

Le français ? Moi, jamais !

Tristement, la guerre que se livrent le PLQ et QS tourne surtout autour de « qui défendra moins le français ». Qui sera le champion défenseur des minorités contre les menaces que sont la défense du français et la laïcité ?

Québec solidaire va loin pour convaincre. Le Parti Québécois a dénoncé un tract entièrement en anglais, distribué dans la circonscription par l’équipe du candidat de QS. On aura beau dire qu’il existe une version française du même document, c’est un geste significatif que d’imprimer du matériel unilingue anglais, lorsqu’on est un parti qui se décrit comme indépendantiste.

Pourtant Québec solidaire a voté pour la loi 96, un geste important au moment où le français est en déclin.

Cependant, dans Saint-Henri–Sainte-Anne, QS semble insister seulement sur sa volonté de rouvrir la loi 96 afin de corriger d’odieux irritants. Qu’ils aient voté en faveur de la protection du français serait devenu un fait gênant, à cacher sous le tapis.

Cette circonscription du sud-ouest de Montréal a un certain fond anglo-saxon. Mais une grande partie de ceux qui y vivent en anglais aujourd’hui sont des Montréalais d’adoption, issus de l’immigration, qui se sont intégrés à la langue anglaise. Voici un parti politique qui leur fait comprendre par ses paroles ET par ses actions qu’ils ont eu raison.

Slogan condamnable

Dans ce dépliant en anglais, le slogan passe aussi un mauvais message. Traduction : « Québec solidaire est la meilleure opposition pour défendre Montréal contre la CAQ ». C’est l’approche politique de Balarama Holness : la Montréal multiculturelle et largement anglophone ne devrait plus être soumise aux volontés d’une Assemblée nationale élue par des gens de toutes les régions.

Présenter aux électeurs non francophones, dans un dépliant anglais, l’image du gouvernement qui serait en soi une menace pour Montréal, c’est chargé et malsain. Jamais le PLQ dans son histoire n’est allé aussi loin pour courtiser le vote des anglophones.

QS pose des gestes qui vont laisser des traces durables sur son identité comme parti. Un prix élevé pour une partielle.