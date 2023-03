Pierre Karl Péladeau est le nouveau propriétaire des Alouettes

Le nouveau propriétaire des Alouettes, Pierre Karl Péladeau, qui a grandi dans le secteur de Cartierville, à Montréal, a mentionné plus qu’une fois comment il était fier d’être un Montréalais et heureux d’être le nouveau propriétaire des Alouettes. Lorsque je discutais avec des membres du personnel d’entraîneurs, j’ai remarqué qu’ils étaient impressionnés par le message que monsieur Péladeau leur avait livré avant la conférence de presse.

Photos Agence QMI, Joël Lemay

Le nouveau propriétaire des Alouettes, Pierre Karl Péladeau, a reçu des mains du commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, un chandail des Alouettes.

Le propriétaire des Alouettes, Pierre Karl Péladeau, est en compagnie de l’un des meilleurs quarts-arrière de l’histoire du football canadien, Anthony Calvillo.

Le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, est en compagnie du nouveau propriétaire des Alouettes, Pierre Karl Péladeau, et de sa conjointe, Pascale Bourbeau.

Lors de la conférence de presse, Steve Duchesneau, directeur général de Football Québec, a rencontré l’entraîneur adjoint des Alouettes Byron Archambault.

Le professionnalisme du président des Alouettes Mario Cecchini (qui deviendra commissaire de la LHJMQ en mai) a été souligné par Pierre Karl Péladeau.

Le propriétaire des Alouettes, Pierre Karl Péladeau, est entouré des entraîneurs adjoints Jean-Marc Edmé, Byron Archambault, Pierre-Yves Lavergne et Anthony Calvillo.

Les trois anciens joueurs universitaires Charles-Antoine Sinotte, de l’Université McGill, analyste de football à TVA Sports, Luc Brodeur-Jourdain, du Rouge et Or, et Byron Archambault, des Carabins, des entraîneurs adjoints avec les Alouettes, mentionnaient que l’arrivée de monsieur Péladeau était d’une importance capitale au sein de l’équipe.