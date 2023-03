Plus d’efforts encore nécessaires pour réduire la consommation de sel

L’objectif de réduction de l’apport en sodium de 30 % d’ici 2025 est loin d’être atteint, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé qui appelle à plus d’efforts pour réduire la consommation de sel.

Le document révèle que la population est protégée par des politiques obligatoires et complètes de réduction du sodium dans seulement 5 % des États membres de l’organisation onusienne, alors que 73 % d’entre eux ont mis en œuvre partiellement ces politiques.

«Une alimentation déséquilibrée est l’une des principales causes de décès et de maladie dans le monde, et la consommation excessive de sodium l’une des principales coupables», a indiqué jeudi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Pourtant, l’application de ces politiques de réduction du sodium, très efficaces et relativement peu coûteuses, pourrait, selon les estimations, sauver 7 millions de vies dans le monde d’ici à 2030, selon le communiqué de l’OMS.

«Ce rapport montre que la plupart des pays n’ont pas encore adopté de politique obligatoire de réduction du sodium, ce qui expose leur population à un risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’autres problèmes de santé», a expliqué le DG de l’OMS.

«L’OMS appelle les pays à mettre en œuvre les "meilleurs choix" pour réduire la consommation de sodium, et les fabricants à appliquer les données de référence de l’OMS pour la teneur en sodium des aliments», a-t-il ajouté.

La consommation moyenne mondiale de sel est de 10,8 grammes par jour, plus du double de la recommandation de l’OMS de moins de 5 grammes de sel par jour, alors que la consommation excessive de sel représente le principal facteur de risque de décès lié à l’alimentation.