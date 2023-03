Protection du béluga: le parc marin Saguenay–Saint-Laurent en voie d’être quadruplé

La superficie du parc marin Saguenay–Saint-Laurent sera bientôt quadruplée pour préserver l’habitat de milliers d’espèces marines qui y vivent, comme le béluga, dont la situation est jugée précaire depuis de nombreuses années.

• À lire aussi: [BALADO] Dauphins et bélugas au service des militaires

• À lire aussi: France: opération pour ramener en mer une baleine coincée dans un fleuve

• À lire aussi: COP 15: Legault réussira-t-il le test du caribou forestier?

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbault, et son homologue québécois, Benoit Charrette, en ont fait l’annonce vendredi matin, précisant qu’ils allaient amorcer les étapes d’agrandissement sous peu.

Des organisations régionales, des groupes de recherches, des entreprises et des nations autochtones seront rencontrés au courant des prochains mois pour obtenir leurs avis à ce sujet.

Une phase de consultation publique sera également envisagée au sujet des limites et des mesures de protection et de sanctions envisagées.

« L’agrandissement du parc marin, c’est un grand pas pour le béluga et un bond de géant pour le Saint-Laurent », a réagi Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP).

Son organisation militait depuis plusieurs mois pour améliorer la protection de l’estuaire et aspire à ce que 30% du fleuve Saint-Laurent soit protégé d’ici 2030.

Une protection essentielle

Créé en 1998 à la suite des préoccupations du déclin du béluga, le parc marin Saguenay–Saint-Laurent qui se trouve entre la rivière Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent est d’une superficie de 1245 km2.

Or, cet espace ne couvrait jusqu’à présent que 40% de l’habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent, dont l’espèce continue de décliner d’environ 1% par année. Aujourd’hui, on n’en compte que plus que 900 individus.

Rappelons qu’il y a un peu plus de deux ans, des territoires avaient été réservés dans ce secteur dans le but d’éventuellement obtenir un statut d’aire protégée.

« Ce projet, tel qu’envisagé actuellement, permettrait ainsi de quadrupler la superficie du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent », indique-t-on par voie de communiqué.

L’entièreté de l’habitat du béluga du Saint-Laurent, tout comme l’espace d’alimentation privilégié de plusieurs espèces de rorquals, pourra donc désormais être protégée à la suite de cet agrandissement.