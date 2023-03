Sciences humaines: la crise est méritée

L’amorce m’a immédiatement séduit parce que j’ai moi-même jadis vécu la scène.

- T’étudies en quoi?

- En sociologie.

-OK. Pis...Tu vas faire quoi avec ça?

Pourquoi?

C’est ainsi que débute un très intéressant reportage, paru dans La Presse du 5 mars, sur la crise de crédibilité des sciences humaines, tristement surnommées les «sciences molles», perçues comme du «pelletage de nuages» sans débouchés professionnels sérieux.

L’article se veut une défense – que je partage, évidemment – de leur importance et de l’existence de débouchés intéressants.

LE CONSTAT DE DISCRÉDIT EST INDÉNIABLE

Il n’en a pas toujours été ainsi. Jadis, des sociologues et des politologues comme Fernand Dumont, Guy Rocher et Gérard Bergeron étaient respectés, continuellement consultés, et ils orientaient nos grands choix de société.

Ce n’est pas non plus comme si nous manquions de sujets sur lesquels l’éclairage des sciences humaines serait nécessaire : nos habitudes de consommation, la crise environnementale, les écrans, l’intelligence artificielle, les enjeux de l’immigration, la redéfinition de la famille, la crise des systèmes de santé et d’éducation, la relation Québec-Canada, etc.

Dans ce long plaidoyer journalistique, il manque pourtant l’essentiel, gros comme un mammouth.

La crise de crédibilité des sciences humaines tient largement au fait qu’elles ont été kidnappées par des pseudochercheurs qui font croire que leur «bouillie militante», comme l’appelle la sociologue Nathalie Heinich, serait de la science.

Il suffit de regarder les embauches récentes, les sujets des thèses, le contenu de nombreux cours, les projets subventionnés, les critères pour obtenir des bourses, etc.

Ces «académo-militants», comme dit Heinich, ne veulent pas seulement comprendre la société, ce qui est le propre de la science, mais la transformer, car ils ne voient partout que domination, exploitation, racisme, discrimination, etc.

On peut certes vouloir changer la société, mais on fait alors de la politique, pas de la science.

Ces pseudochercheurs ne sont pas des scientifiques, car ils connaissent d’avance les réponses : le coupable, c’est la société capitaliste, blanche, occidentale, patriarcale, binaire, etc.

Certes, la présence d’idéologies à l’université n’est pas neuve – pensons aux marxistes-léninistes de jadis –, mais c’est pire que jamais aujourd’hui depuis l’importation des perspectives américaines : gender studies, race studies, queer studies, disabled studies, fat studies, etc.

Les gens étudiés sont d’emblée présentés comme dominés, et il faut combattre pour eux au lieu de simplement les examiner.

Le grand public qui entend ces discours dans les médias sent que tout cela relève plus de l’idéologie militante que de la science sérieuse, d’où la crise de crédibilité.

Ces pseudochercheurs savent qu’ils n’ont aucun intérêt à ce que leur piètre production soit examinée de trop près, d’où le climat d’intimidation qu’ils font régner.

TRISTE

Dans ces domaines, il y a des étudiants exceptionnels, mais le niveau moyen est faible en raison de la non-sélection à l’entrée, ce qui facilite leur endoctrinement.

La crise de crédibilité des sciences humaines est donc largement méritée. Elles récoltent ce qu’elles ont semé.

Et c’est infiniment triste.