The Flaming Lips, Carly Rae Jepsen, Lil Yachty, Fred Again.. et Baby Keem joueront à Osheaga cet été

The Flaming Lips, Carly Rae Jepsen, Lido Pimienta, Lil Yachty, Baby Keem, Fred Again.., Alicia Moffet et Sarahmée sont parmi les artistes qui se produiront cet été à Osheaga. Le festival montréalais a toutefois dû resserrer sa programmation en raison d’une scène en moins.

L’équipe d’Osheaga a encaissé un dur coup l’automne dernier. En raison d’un nouveau plan d’aménagement du Parc Jean-Drapeau, l’organisation a été contrainte de reconfigurer son site pour son édition 2023.

Résultat? La très appréciée, et plus modeste, Scène des Arbres a dû être enlevée. La programmation d’Osheaga, qui comptait une centaine d’artistes l’an dernier, se voit ainsi amputée de près d’une vingtaine de prestations.

Photo Courtoisie Osheaga

« Ça nous a amené à faire des choix déchirants, mais ça nous aussi permis de resserrer la programmation, dit la programmatrice Évelyne Côté. Les journées vont commencer avec des concerts plus lourds que les autres années. »

Cette scène en moins, qui servait souvent pour des artistes découvertes, fait aussi en sorte qu’un peu moins de Québécois sont sur l’affiche cette année. Osheaga présentera tout de même Alicia Moffet, Sarahmée, Jonathan Roy, Pelch et Milk & Bone.

Photo Courtoisie Osheaga

Vivre un moment spécial

En plus des têtes d’affiche (Billie Eilish, Kendrick Lamar, Rüfüs Du Sol) déjà annoncées, de même que The National et Aya Nakamura, l’édition 2023 d’Osheaga accueillera cet été les chouchous The Flaming Lips.

Le groupe de rock psychédélique en sera à sa troisième participation au festival, après des passages en 2006 et 2011. La bande de Wayne Coyne fera cette fois-ci l’intégral de son excellent album paru en 2002, Yoshimi Battles the Pink Robots.

Photo Courtoisie Osheaga

« On essaie de plus en plus de créer des moments avec les festivaliers, dit Évelyne Côté. Les gens ont le goût de se rassembler entre eux et ils veulent sentir qu’ils vivent un moment spécial. Notre rôle, c’est de les rassembler, mais aussi de les surprendre. »

Genre musical toujours très populaire au festival, le hip hop sera à nouveau à l’honneur avec les concerts notamment de Central Cee, Joey Bada$$, Saint Levant, 070 Shake, Mariah the Scientist et Baby Keem.

« Baby Keem va jouer juste avant Billie Eilish, dit Évelyne Côté. C’est probablement la performance qui m’a le plus soufflée à Coachella l’année dernière, avec Fred Again.. Le gars a une présence de fou. »

Photo Courtoisie Osheaga

D’autres artistes à voir

L’un des producteurs les plus en vue en ce moment, le Britannique Fred Again.. ne fera que deux festivals cet été: Osheaga et Lollapalooza. « C’est vraiment quelque chose de gros, dit Évelyne Côté. Les amateurs de musique électronique l’attendent. Il a vendu tous les billets du Madison Square Garden en une journée pour un concert avec Skrillex et Four Tet. »

Photo courtoisie, Osheaga

Parmi les autres artistes à voir cet été, la programmatrice nomme Rina Sawayama (« elle a une présence scénique de fou »), Two Feet (« il voulait absolument revenir, on est son festival préféré »), Lido Pimienta (« quelqu’un de très métissé qui a énormément de soul »), Lil Yachty (« un rappeur qui arrive avec un album de rock psychédélique ») et Bomba Estéreo (« un groupe colombien dont la chanteuse est une force de la nature absolument incroyable »).