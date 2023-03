Une rémunération de 4,5 M$ l'an dernier pour le PDG de Desjardins

Quatre ans après la mégafuite de données touchant près de 10 millions de membres et clients, l’on apprend que le PDG de Desjardins, Guy Cormier, a obtenu une rémunération totale de près de 4,5 millions de dollars l’an dernier.

En 2022, Guy Cormier a eu plus de 1,4 million de dollars de salaire, 1,6 million de dollars en boni et 1,5 million de régime de retraite, pour un total de près de 4,5 millions de dollars.

C’est un bond de plus de 120 000 dollars, ou de près de 3 %, par rapport au 4,4 millions dollars de 2021.

Parmi ceux qui ont aussi eu un boni, notons Réal Bellemare, premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation, qui en a reçu un de 1,2 million de dollars.

Club des bonis de 600 000 $ et plus

Dans le club des bonis à plus de 600 000 $, on retrouve Alain Leprohon, premier v.-p. Finances, Denis Dubois, premier v.-p. Gestion de patrimoine, et Éric Lachaîne, premier v.-p. Réseau des caisses et Services aux membres et clients.

En octobre dernier, La Presse rapportait que Desjardins a baissé le taux d’intérêt versé aux enfants de 5 ans à 13 ans de 1,05 % à 0,05 % et de 1,1 % à 0,1 %.

Interrogée vendredi par Le Journal pour savoir si ces taux maigrichons étaient toujours valides, la porte-parole de Desjardins, Chantal Corbeil, a confirmé que oui.

« Nous avons modifié le taux d’intérêt afin de privilégier la ristourne où davantage de jeunes pourront en profiter », a-t-elle expliqué.

Au Journal, elle a indiqué que « la jeunesse et l’éducation financière demeurent des priorités ».

Desjardins dit vouloir favoriser la ristourne pour « reconnaître leur persévérance et non un taux d’intérêt qui avantage les sommes élevées ».

« Ce sont maintenant plus de 290 000 jeunes de 5 à 17 ans qui ont accès à une ristourne jeunesse spéciale de 10 $ plutôt que 75 000 jeunes auparavant. Avant, seuls les jeunes de 13 ans et moins avaient accès à la ristourne jeunesse », a-t-elle conclu.