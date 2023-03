GOYETTE, Fernand



À Lachine le 21 février 2023 est décédé M. Fernand Goyette, fils de feu Marcel Goyette et de feu Laurette Pilon.Il laisse dans le deuil une nièce Ginette et trois neveux, Pierre, Christian et Réal.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas d'exposition et pas de service religieux.Les funérailles seront célébrées dans l'intimité.