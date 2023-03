11 mars inoubliable

C’était le 11 mars 1996. À TQS, on diffusait le match historique, le tout dernier du Canadien sur la glace du Forum. Après la deuxième période lorsqu’on a fermé les lumières de toutes les concessions du building, j’ai mangé un hot-dog.

Oui, vous lisez présentement celui qui a mangé le tout dernier hot-dog au Forum dans une victoire de 4 à 1 du Canadien contre les Stars, avec lesquels s’alignaient notamment Guy Carbonneau et Craig Ludwig. Dans la dernière minute de jeu, avec mon micro, je suis descendu derrière le banc du Canadien où dirigeait mon vieux chum, Mario Tremblay, et c’est lui qui a décrit les dernières secondes du match, tout en changeant ses trios.

Après Mark Recchi, Saku Koivu et Pierre Turgeon, Andrei Kovalenko a compté le tout dernier but du Canadien dans son édifice mythique. Andy Moog, alors gardien des Stars, avait dit : « Ce soir, on s’est fait battre par mille fantômes. »

Et la sirène s’est fait entendre, mais les spectateurs sont restés.

LES PIEDS DEDANS

Oui, il y a eu une cérémonie de clôture formidable. Henri, Maurice, Monsieur Béliveau, Guy, Serge, Yvan, Monsieur Bouchard et autres se sont passé le flambeau. Le Rocket a été applaudi pendant 7 longues minutes. Il pleurait. À TQS, on diffusait toujours, mais personnellement, je n’étais plus affecté, j’étais devenu spectateur. Richard Garneau faisait le travail de description.

Toutefois, des employés près de la porte de la Zamboni m’ont dit : « Reste sur la glace, Michel. C’est un moment historique. Ici, dans le coin, personne ne te verra et toi tu seras près de l’action comme jamais. » J’ai acquiescé.

J’avais de jolis souliers italiens avec semelle en cuir. La cérémonie a duré près d’une heure et je ne pouvais plus débarquer. Mes souliers sont vite devenus tout mouillés et je me suis gelé les pieds comme jamais.

Je me souviens de la soirée de fermeture du Forum parce que le lendemain j’ai été malade et enrhumé comme un chien... mais au moins, j’ai mangé le dernier hot-dog.

ZLIGNE !