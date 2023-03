PASTERIS, Annette



À Châteauguay, le 25 février 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Annette Pasteris.Elle laisse dans le deuil ses nièces Denise et Vivianne (Gilles), son petit-neveu Stéphane (Nathalie) ainsi que Joël (Erika) et Chloé.La famille vous accueillera en l'Église St-Joachim le samedi 18 mars entre 12h30 et 13h30, suivi des funérailles à 13h30.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com