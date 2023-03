MARCOUX, Michèle



Entourée par l'amour des siens, à Repentigny, le 26 février 2023 est décédée à l'âge de 63 ans Mme Michèle Marcoux, épouse de Mario Viel.Elle laisse dans le deuil sa fille, Amélie (Jean-François); son fils, Vincent (Catherine); ses petits-enfants, Antoine et Noémie; son père, Conrad (Suzanne); ses frères, Jean et Pierre (Stéphanie); ses neveux et nièces, Catherine, Juliette et Olivier; ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances au complexe :le vendredi 24 mars 2023 de 18h00 à 21h00 et le samedi 25 mars 2023 de 10h00 à 17h00.