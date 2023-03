FEENY DÉZIEL, Christiane



À Montréal, le 7 mars 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Christiane Déziel, épouse de Robert Feeny.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Véronique, sa soeur Réjeanne, ses frères Jacques et Gilles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 mars 2023 de 17h à 21h ainsi que le samedi 18 mars de 9h30 à 16h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 18 mars à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Royal Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation du cancer des Cèdres reliée à l'Hôpital Royal Victoria en la mémoire de Christiane Déziel.