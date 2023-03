DESMARAIS, Laurent



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Laurent Desmarais, le 8 mars 2023, à l'âge de 98 ans.Fils de feu Onil Desmarais et de feu Clara Paquin et époux de feu Rita Delorme, il laisse dans le deuil sa fille France (Richard Adam) et son fils Marc-André (Chantal Hervieux) ainsi que ses deux petits-fils, Vincent Desmarais-Adam et Gabriel Desmarais.Nous vous accueillerons le vendredi 17 mars de 19h à 21h au complexe funéraireNous tenons aussi à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur disponibilité, leur générosité et leur compassion.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.